Нардеп Палатный предложил существенно снизить налоги для молодежи

Артур Палатный

Украине следует изучить опыт Польши по финансовому стимулированию молодежи в стране. Об этом заявил народный депутат Украины VII и VIII созыва, председатель Комитета Верховной Рады по вопросам семьи, молодежной политики, спорта и туризма Артур Палатный.

Так украинский политик прокомментировал решение польских властей уменьшить с 1 августа налог на доходы физических лиц для молодых работников с 18% до нуля. Эта отмена касается лиц младше 26 лет, которые зарабатывают меньше 85,5 тысячи злотых (20 000 евро) в год. Ожидается, что благодаря этому состояние почти двух миллионов поляков возрастет. В правительстве Польше надеются, что эта мера будет не только стимулировать молодежь оставаться в стране, но и убедит вернуться домой тех молодых поляков, которые сегодня работают за рубежом.

По словам Артура Палатного, в Украине отток молодежи намного больше, чем в Польше.

Впрочем, политик предлагает не полностью отменить налог для молодых работников, а лишь существенно снизить ставку налогообложения. Молодежь – лица до 35 лет – это большая категория плательщиков налога, и полная отмена налоговой ставки может негативно сказаться на доходной части бюджета.

Отметим, Артур Палатный уже более семи лет тесно сотрудничает с Комитетом по вопросам семьи и молодежной политики Сейма Республики Польша.