"Реконструция страны невозможна без инвестиций": Виктор Лещинский, глава НЕСАУ

Виктор Лещинский (слева) и Василий Андреев

"Перезагрузка политического класса в Украине дает надежды на изменения к лучшему, для инвесторов - это очень серьезный сигнал. Они ждут верховенства права, одного закона для всех, а также четкого соблюдения земельного права. А главное же - прекращения судебного произвола", - заявил Виктор Лещинский, глава НЕСАУ (Национального експертно-строительного альянса Украины).

Сегодня по инициативе альянса в Киеве прошел круглый стол, посвященный анализу инвестиционного рынка в строительной отрасли. Участники обсудили причины провала очень обнадеживающих проектов, которые начинались с помощью иностранных инвесторов, но не состоялись.

Торговый аташе посольства Канады в Украине Юрий Мардак напомнил печальную историю начала 90-х. "После обретения Украиной независимости, сюда хлынул канадский бизнес. Но уже к 1995-му году оказалось, что большинство проектов потерпели фиаско. Усугубил все кризис 1998-го. С тех пор эта "родовая травма" влияет на настроения инвесторов."

Изменения могут произойти, по мнению дипломата, если в Украине прекратится судебный произвол и заработает правовое поле.

Перегинец и Василий Фурман

"Не секрет, что сейчас многие бизнесмены предпочитают регистрировать свои фирмы не в украинской юрисдикции, а зарубежом", - заявил Юрий Мардак. По его мнению - это от недоверия правовой системе Украины.

Но позитивным можно считать то, что Украина на втором месте во внешнеполитических приоритетах Канады после США.

Торговый аташе посольства Канады в Украине Юрий Мардак

Дипломат также отметил хорошее впечатление, которое произвел новый президент Украины во время визита 2-4 июля. Его месседжи дали позитивные сигналы бизнесу и политикам, надо это усиливать, а не разшеривать "зрадофильские" упаднические настроения.

О новых возможностях для инвесторов заявил и член совета НБУ Василий Фурман. По его мнению, в следующем году можно рассчитывать на ипотечные кредиты под 10-12%, а это расширит возможности для украинцев, нуждающихся в жилье.