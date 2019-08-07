"Реконструция страны невозможна без инвестиций": Виктор Лещинский, глава НЕСАУ

В Киеве прошел круглый стол, посвященный анализу инвестиционного рынка в строительной отрасли.
"Перезагрузка политического класса в Украине дает надежды на изменения к лучшему, для инвесторов - это очень серьезный сигнал. Они ждут верховенства права, одного закона для всех, а также четкого соблюдения земельного права. А главное же - прекращения судебного произвола", - заявил Виктор Лещинский, глава НЕСАУ (Национального експертно-строительного альянса Украины).
Сегодня по инициативе альянса в Киеве прошел круглый стол, посвященный анализу инвестиционного рынка в строительной отрасли. Участники обсудили причины провала очень обнадеживающих проектов, которые начинались с помощью иностранных инвесторов, но не состоялись.
Торговый аташе посольства Канады в Украине Юрий Мардак напомнил печальную историю начала 90-х. "После обретения Украиной независимости, сюда хлынул канадский бизнес. Но уже к 1995-му году оказалось, что большинство проектов потерпели фиаско. Усугубил все кризис 1998-го. С тех пор эта "родовая травма" влияет на настроения инвесторов."
Изменения могут произойти, по мнению дипломата, если в Украине прекратится судебный произвол и заработает правовое поле.
"Не секрет, что сейчас многие бизнесмены предпочитают регистрировать свои фирмы не в украинской юрисдикции, а зарубежом", - заявил Юрий Мардак. По его мнению - это от недоверия правовой системе Украины.
Но позитивным можно считать то, что Украина на втором месте во внешнеполитических приоритетах Канады после США.
Дипломат также отметил хорошее впечатление, которое произвел новый президент Украины во время визита 2-4 июля. Его месседжи дали позитивные сигналы бизнесу и политикам, надо это усиливать, а не разшеривать "зрадофильские" упаднические настроения.
О новых возможностях для инвесторов заявил и член совета НБУ Василий Фурман. По его мнению, в следующем году можно рассчитывать на ипотечные кредиты под 10-12%, а это расширит возможности для украинцев, нуждающихся в жилье.