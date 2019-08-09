Коболев предупредил о "выкручивании рук" на газовых переговорах с РФ

9 августа 2019, 20:10

Андрей Коболев раскрыл стратегию РФ по отношению к Украине.

Газпром
Андрей Коболев раскрыл стратегию РФ по отношению к Украине / Фото: eer.ru

Глава правления НАК Нафтогаз Украины Андрей Коболев уверен, что Россия настроена на затягивание переговоров по транзиту газа по территории Украины.

По его мнению, стратегия РФ заключается в том, чтобы получить еще больше рычагов влияния на Украину зимой и шантажировать Европу.

"Да, встанет вопрос о передаче управления украинского ГТС консорциума международной компании. О перспективности этого процесса в Нафтогазе говорили неоднократно. Сегодня мы видим, что россияне настроены отсрочить начало переговоров, чтобы с наступлением холодов в который раз прибегнуть к шантажу и выкручиванию рук", - написал Коболев на своей странице в Facebook.

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"Очень важной для дальнейшей реализации анбандлинга является быстрая сертификация нового оператора со стороны НКРЭКУ. Только после получения всех необходимых разрешений он сможет начать самостоятельную работу", – добавил Коболев.

Напомним, ранее стала известна дата газовых переговоров между Украиной, Россией и ЕС.

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Россия Газпром Нафтогаз Андрей Коболев трназит газа Украина
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