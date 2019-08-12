Давление на курс: эксперт объяснил неизбежность падения гривны

12 августа 2019, 05:30

Поддержка гривны со стороны иностранных инвесторов в ОВГЗ снизится, прогнозирует Александр Мартыненко.

Дефолт, Украина, гривна
Эксперт объяснил неизбежность девальвации гривны / dengi-info.com

К концу лета неизбежен разворот к девальвации гривны, заявил глава подразделения по финансовому анализу корпораций группы ICU Александр Мартыненко.

"В настоящее время курс поддерживается экспортерами, которые покупают гривну под текущие расходы в начале месяца, а также на оплату налога на прибыль в течение второй декады августа", – пояснил он в комментарии Сегодня.

Эксперт обратил внимание на то, что эта поддержка будет краткосрочной – активизируются украинские импортеры, а также "дочки" иностранных компаний в Украине, которые увеличат спрос на доллар. В то же время ожидается снижение спроса на гривну со стороны нерезидентов, которые покупают ОВГЗ, что и было одним из главных факторов рекордного укрепления гривны.

Читайте такжеДоллар по 24 гривны: эксперты рассказали, как сохранить сбережения"Растущее давление на курс будет оказывать активизация импортеров к началу осеннего бизнес-сезона и продолжение репатриации дивидендов украинскими "дочками" иностранных компаний. Поддержка гривны со стороны иностранных инвесторов в ОВГЗ значительно снизится из-за решения Минфина ограничить объемы выпуска этих инструментов до 3 млрд грн в неделю. Таким образом, к осени гривна уже будет торговаться в диапазоне 26-26,5 грн/долл.", – резюмировали Мартыненко.

Напомним, ранее эксперт рассказал, что будет с курсом доллара в августе-2019.

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