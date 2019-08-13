Украине спрогнозировали доллар дешевле 25 грн

В Украине курс доллара опустится ниже отметки в 25 грн, спрогнозировал аналитик / Reuters

Финансовый аналитик Вадим Иосуб считает, что до субботы, 17 августа, курс доллара в Украине опустится ниже психологической отметки в 25 грн за "бакс".

На этой неделе курс американской валюты снизится до 24,8 грн (курс доллара - НБУ - на 13 августа 25,16 грн), спрогнозировал эксперт Обозревателю.

По словам Иосуба, на межбанковском валютном рынке доллар может торговаться вблизи отметки в 24,8 грн.

"…наличный доллар в банках может торговаться около 24,8/25,1 грн", - заявил аналитик.

Ранее агентство Reuters писало, что с начала текущего года гривна укрепилась к доллару более чем на 9% - это лучший показатель среди мировых валют.

Напомним, в утвержденном Верховной Радой VIII созыва законе о бюджете Украины на 2019 год, курс доллара к концу 2019-го прогнозировался на уровне 29,4 грн.