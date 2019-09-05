Санкции АМКУ: Ostchem принудительно разделят, компания Фирташа получила крупный штраф

На компанию НФ Трейдинг Украина наложен штраф в размере 107 млн грн

Группа компаний Ostchem бизнесмена Дмитрия Фирташа, занимающаяся производством азотных удобрений, будет принудительно разделена.

Такое решение принял Антимонопольный комитет Украины, говорится в сообщении пресс-службы АМКУ.

"Сегодня, 5 сентября 2019 года, Антимонопольный комитет принял решение принудительно разделить группу компаний OSTCHEM Дмитрия Фирташа в части производителей азотных минеральных удобрений и наложить на НФ Трейдинг Украина штраф в размере 107 млн грн", - сказано в сообщении.

Читайте такжеЭкстрадицию Фирташа в США отложили до зимыПри этом комитет установил, что группа компаний в составе заводов-производителей ОАО Азот, ЗАО Ровноазот, ЗАО Северодонецкое объединение Азот и оптовой торговой компании ООО НФ Трейдинг Украина злоупотребляла монопольным (доминирующим) положением на рынке первичной реализации азотных минеральных удобрений в течение 2014-2017 годов.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Государственная фискальная служба расследует уголовное производство в отношении должностных лиц ОАО Ривнеазот, которое входит в структуру Ostchem.

Как известно в июне Верховный суд Австрии разрешил американским правоохранителям провести экстрадиции украинского олигарха Дмитрия Фирташа в США.