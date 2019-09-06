Стало известно, каким будет новый курс доллара в Украине

6 сентября 2019, 09:58

К середине сентября курс доллара в банках может составлять около 25,1/25,4 гривен за один "зеленый".

Доллары
НБУ на 6 сентября установил официальный курс доллара на уровне 25,31 грн/дол. / Reuters

Курс доллара в Украине в течение недели с 6 по 13 сентября может снизиться с 25,26 до 25,1 гривны за один "зеленый". Такой прогноз озвучил старший аналитик Альпари Вадим Иосуб.

Иосуб считает, что к середине сентября наличный доллар в банках может торговаться около 25,1/25,4 грн/дол.

"На ближайшую неделю мы ожидаем незначительного роста курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 25,2-25,3 грн, а наличный доллар – около 25,1/25,4 грн", – цитируют аналитика украинские СМИ.

Иосуб напомнил, что в начале последней декады августа доллар на межбанке приблизился к уровню в 25 гривен, потом оттолкнулся от него и плавно направился наверх, после чего стабилизировался в середине диапазона 25,0-25,5 грн.

Тем временем Национальный банк Украины на 6 сентября 2019 года установил официальный курс доллара на уровне 25,31 грн/дол., что на 5 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем.

Как свидетельствуют данные на сайте регулятора, официальный курс гривны к доллару установлен на таком уровне: 2531,0639 гривен за 100 долларов (+4,7182 гривен).

Напомним, ранее сообщалось, что курс доллара может упасть до 24,7 грн. Это произойдет, если депутаты примут решение открыть рынок земли, а  крупный бизнес начнет возвращать капитал в страну, чтобы потратить деньги на покупку ранее недоступного актива.

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