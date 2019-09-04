В сентябре курс доллара побьет рекорд: эксперты сделали прогноз

Нацбанк установил курс доллара на 4 сентября на уровне 2529,6865 гривен за 100 долларов / Фото Reuters

В сентябре 2019 года курс доллара в Украине стабилизируется, и за один "зеленый" будут давать 25-25,8 гривен. Такой прогноз озвучил украинским СМИ руководитель аналитического отдела Forex Club Андрей Шевчишин.

Однако, курс доллара может упасть еще ниже – до 24,7 грн. Это произойдет, если депутаты примут решение открыть рынок земли, а крупный бизнес начнет возвращать капитал в страну, чтобы потратить деньги на покупку ранее недоступного актива.

Читайте такжеЗемельная реформа: Гончарук назвал условия покупки земли иностранцами"Рекордный спрос на украинские внутренние долговые бумаги со стороны нерезидентов, вероятно, сохранится в сентябре, несмотря на снижение учетной ставки НБУ до 17%. В августе иностранные инвесторы смогли увеличить объем вложений в ОВГЗ на 18,9% до 84,5 млрд грн", – прогнозирует эксперт.

В свою очередь, аналитик Егор Комов считает, что несмотря на традиционное ослабление в сентябре, в этом году ситуация переломилась и, скорее всего, девальвация ожидается в пределах очень резкого коридора. Эксперт прогнозирует, что в сентябре за один доллар будут просить от 25 до 26 грн.

"Нужно понимать, что любые резкие скачки это не есть хорошо. Нам нужно выполнять бюджет, планировать доходную часть. Так получилось, что заложенные в бюджет оценки выполнить будет очень сложно. Ожидалось, что доллар будет стоить значительно выше. Значит, больше должны были получить. Сейчас возможные дыры латаются, в том числе, новыми долгами", – поясняет Комов.

Тем временем Национальный банк Украины на 4 сентября 2019 года установил официальный курс валют.

Курс гривны к доллару: 2529,6865 гривен за 100 долларов.

Курс гривны к евро: 2766, 7181 гривен за 100 евро.

Курс доллара и курс евро на 4 сентября / Фото НБУ

Напомним, ранее аналитик Владимир Мазуренко прогнозировал, что курс доллара в Украине в сентябре 2019 с отметок 25-25,20 грн/$ поползет вверх.