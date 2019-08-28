Лафа скоро кончится: каким будет новый курс доллара в Украине

Курс доллара в Украине в сентябре 2019 нащупает новую психологическую отметку / Униан

Курс доллара в Украине в сентябре 2019 с отметок 25-25,20 грн/$ поползет вверх. Уже осенью украинцев ждет новая психологическая отметка для доллара в Украине.

Всем, кто хочет и может запастись валютой, стоит это делать уже сейчас: в запасе у них осталось около недели. Потом курс гривны ожидает новый виток девальвации.

"Думаю, сейчас хороший период для покупки доллара. Этот период очень быстро закончится. Уже осенью будем видеть постепенное движение к новой психологической отметки около 25,5-26 грн/$", – цитирует Обозреватель аналитика Владимира Мазуренко.

Он напомнил, что курс доллара влияет:

цены на бензин – львиную долю светлых нефтепродуктов Украина закупает за валюту;

цены на автомобили – цена на импортные авто зафиксированы в долларах;

цены на недвижимость – на вторичке цены также зафиксированы в валюте;

уровень инфляции: 1/5 часть потребительской корзины составляет импорт, поэтому чем ниже курс доллара и евро, тем инфляция ниже.

Тем временем курс валют НБУ на 29 августа 2019 уже демонстрирует рост валютных котировок: официальный курс доллара в Украине на четверг установлен на уровне 25,22 грн/$, что на 6 копеек больше по сравнению с предыдущим банковским днем.

Межбанк 28 августа также открылся ростом курса доллара – на 6 копеек, до 25,21 грн/$ в продаже. Курс доллара в покупке составил 25,18 грн/$. Курс евро в продаже поднялся на 3 копейки – до 27,95 грн/евро.

Ранее эксперты уже предупреждали, что в середине сентября курс доллара в Украине поползет вверх, а на конец года прогнозируется курс 27-28 грн/$.

А международный экономический эксперт, глава общественной организации Национальный интерес Украины Игорь Гарбарук спрогнозировал, что осенью курс доллара может взлететь до отметки в 30 грн/$.