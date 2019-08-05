Эксперт предупредил, когда Украине грозит доллар по 30 грн

Осенью курс доллара может взлететь до отметки в 30 грн за "бакс", предупредил эксперт / Reuters

Международный экономический эксперт, глава общественной организации Национальный интерес Украины Игорь Гарбарук спрогнозировал, что осенью курс доллара может взлететь до отметки в 30 гривен.

Стоимость американской валюты может серьезно возрасти в третьей декаде октября и первой декаде ноября, рассказал аналитик Фактам.

По его словам, гривна укреплялась за счет того, что спекулянты обменяли доллары на гривны и купили облигации внутреннего госзайма, а ближе к концу 2019-го ценные бумаги будут погашены, украинскую валюту обменяют на "баксы" и курс начнет расти.

Гарбарук утверждает, что благодаря установлению Национальным банком Украины учетной ставки на уровне 17% владельцы ОВГЗ могут получить сверхприбыль.

"Время, когда стоит ожидать этой ситуации (взлета курса доллара – Ред.), - третья декада октября и первая декада ноября текущего года", - заявил эксперт.

Ранее агентство Reuters писало, что с начала текущего года гривна укрепилась к доллару на 9,1%. Журналисты подчеркнули, что такой результат - лучший показатель среди мировых валют.

Напомним, в утвержденном Верховной Радой VIII созыва законе о бюджете Украины на 2019-й курс доллара к концу года прогнозировался на уровне 29,4 грн.