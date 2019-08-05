Курс доллара катится вниз: эксперты заговорили о 24 гривнах за бакс

Курс доллара продолжит снижаться / УНИАН

Курс доллара в пределах 25 грн/$ является наиболее вероятным прогнозом на будущую неделю.

Как подчеркнул аналитик Андрей Шевчишин, курс доллара продолжит катиться вниз и в августе имеет все шансы укрепиться до 24,7 грн/$.

В то же время финансист Карл Гутов вовсе рассчитывает на приближение к 24,2 грн/$.

В свою очередь аналитик Вадим Иосуб считает: в ближайшее время стоит ожидать умеренного снижения курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 25,3 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 24,9/25,3 грн.

Сдержанные прогнозы, в том числе, объясняются сезонным фактором. В августе, когда бизнес получает возмещение НДС, спрос на доллары растет, поэтому повышается и курс.

Напомним, ранее президент Центра экономического развития Александр Пасхавер во время чата в Главреде рассказал, когда ждать резкого скачка гривны.