Законопроект №1210: грозит ли Украине налоговый рэкет и потеря тысяч рабочих мест

Инициатива депутата Гетманцева может сделать добычу руды в Украине нерентабельной

В последние дни не утихают споры экспертов о поданном недавно в Верховную Раду Украины законопроекте (который Президент Украины Владимир Зеленский определил, как первоочередной) №1210 "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины по вопросам усовершенствования администрирования налогов, снятия технических и логических несоответствий в налоговом законодательстве".

Его автором является народный депутат Даниил Гетманцев, который представляет в парламенте партию Слуга народа.

Некоторые его положения уже вызвали большой резонанс в бизнес-сообществе. Так, в аналитической записке консалтингового агентства PricewaterhouseCoopers утверждается, что в случае его принятия доля рентных платежей по отношению к коммерческой прибыли металлургических предприятий Украины существенно превысит аналогичный показатель в других странах с развитым металлургическим производством.

Например, австралийские предприятия сейчас отдают 11,4% прибыли на рентные платежи, индийские - 12,7%, бразильские - 8,5%, канадские - 8,4%, китайские - 4,4%, а российские - вовсе 2,5%, отмечают в PWC. Таким образом, законопроект 1210 сделает добычу руды в России в 9 раз выгоднее, чем в Украине

В конце 2018 года Верховная Рада уже увеличивала ставку рентной платы за пользование недрами для добычи железной руды с 8% до 8,8%, и, по мнению аналитиков, в случае принятия законопроекта в текущем виде добыча руды в Украине станет невыгодной.

А председатель Федерации металлургов Украины Сергей Беленький вовсе заявил, что горнодобывающие предприятия в Кривом Роге будут закрываться, поскольку не выдержат нагрузки в виде отчисления в бюджет дополнительных миллиардов гривен. Но рискует пострадать не только родной город президента, но и Днепр, Запорожье, Горишни Плавни и другие города, завязанные на эти отрасли. Прежде всего - из и без того проблемного востока Украины.

ЗАКОНОПРОЕКТ 1210: О ЧЕМ ОН

В пояснительной записке к законопроекту написано, что он "разработан с целью внедрения международных стандартов налогового контроля для всех участников международной торговли и имплементации норм, предусмотренных Планом противодействия практикам размывания налогооблагаемой базы и вывода прибыли из-под налогообложения".

Законопроект согласно его автору, способствует реформированию института финансовой ответственности и усовершенствования процедуры администрирования налогов и сборов. Все это якобы логично и следует из мировой экономической практики, которую должны брать на вооружение и украинские законодатели и бизнес.

Нужно сказать, что самые существенные и больные изменения, которые регламентируются этим документом, касаются горно-металлургического комплекса – повышение рентной платы минимум на 300%. Однако изменения касаются не только предприятий этого большого и важного для страны комплекса, но контроля и сбора налогов в целом во всех отраслях.

ПОТЕРЯ МИЛЛИАРДОВ ГРИВЕН

Как отметил Главреду экономический эксперт Международного центра перспективных исследований Егор Киян , нам нельзя слепо следовать под предлогом перенимания международного опыта, имплементированию таких реформ:

Читайте такжеПрижать ФОПа к стенке: НБУ готовит жёсткие изменения"К примеру, в Австралии добывать железную руду легче, чем в Украине, потому что она находится ближе к поверхности земли, чем в нашей стране и соответственно, затрат бизнеса на это необходимо меньше. Там действительно можно использовать высокую рентную плату. В Украине же – нет. Я думаю так, надо либо вовсе не касаться вопросов ренты в таком законопроекте об изменениях налогообложения, либо делать это постепенно, без спешки. Ведь непродуманные решения могут потом дорого стоить и бизнесу, и работникам сотен предприятий, и стране в целом. По моим подсчетам, в случае принятия законопроекта, бизнес станет нерентабельным и потеряет 10-13 миллиардов гривен".

Что касается вообще всех изменений по администрированию налогов и сборов для различных предприятий на всех рынках страны, эксперт убежден, не нужно этот вопрос вообще поднимать, а просто улучшить качество их сбора.

В законопроекте присутствует, например, такая норма, что не только суды, но и налоговые органы смогут определять виновность налогоплатещика-предприятия. То есть фактически за любые даже мелкие ошибки и часто не по вине предприятия, оно будет разбираться с налоговиками, которые будут выносить ему свои суровые вердикты.

НАЛОГОВЫЙ РЭКЕТ?

Немало экспертов считают, что теперь могут вернуться "славные" времена, когда налоговые органы вновь будут заниматься своеобразным рэкетом.

Так, как отметил Главреду политолог Владимир Фесенко , если законопроект будет принят, то начнется небывалое давление фискалов на малый и средний бизнес:

Читайте такжеУкраинцам готовят сюрприз с декларациями о доходах"Я могу оценить так называемые политические риски этого документа: предприниматели и собственники предприятий, особенно горно-металлургического комплекса, будут иметь масштабные убытки, и вынуждены будут сокращать свои производства. Конкурентоспособность наших производств станет низкой. Ниже, чем на российских предприятиях. Это вызовет социальный взрыв и к тому же может привести к новому Налоговому Майдану, который мы уже имели несколько лет назад".

Эксперт также говорит о всей серьезности этого вопроса с точки зрения национальной безопасности – ведь в первую очередь принятие такого законопроекта ударит по компаниям, которые находятся в прифронтовой зоне военных действий. По Мариуполю и Краматорску.

Как отмечает Фесенко, этого допустить просто нельзя, ведь сокращение производств и массовое увольнение людей в этом взрывоопасном регионе, может плачевно обойтись нашему государству.

Читайте такжеВойна с ФОП: как власти готовятся ужесточить вопрос и чем это грозит бизнесу и украинцамВпрочем, не все эксперты так критически относятся к законопроекту №1210. Так, по мнению экономиста Алексея Куща , любые изменения законодательства всегда вызывают существенное сопротивление у того или иного профессионального сообщества, потому что оно привыкло работать по определенным схемам. Как он считает, например, ренту предлагают повысить и не так уже намного, ведь государство собирает с добычи всех видов ресурсов в настоящее время лишь 40 миллиардов гривен в год, что является смехотворной цифрой. По мнению Алексея Куща, платить по ренте необходимо немало, тогда и государству будет особый интерес, и деньги в бюджете будут немалые

Однако он предлагает, если кардинально повышать ренту, то собирать деньги в специальный резервный фонд, чтобы было известно, сколько их и где они находятся.

Владимир Фесенко предлагает хорошо обсудить этот законопроект, привлекая к этому процессу широкую общественность:

"Ведь приняв его, как первоочередной, мы можем потерять предприятия, десятки тысяч рабочих мест, да инвестиции вряд ли будут активнее привлекаться в нашу экономику".