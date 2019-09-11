И снова рост: эксперт объяснил, насколько обвалится курс гривны к доллару осенью 2019

Насколько обвалится курс гривны к доллару осенью 2019 / Униан

Курс доллара к гривне укрепится уже во второй половине осени.

Эксперт ожидает девальвации гривны до отметок 25,5-26,5 грн/$ и даже до 27,5 грн/$. На более оптимистичный валютный прогноз рассчитывать стоит разве что после подписания нового соглашения с Международным валютным фондом.

Пока что гривна держит курсовые позиции за счет валютных вливаний экспортеров – металлургов и аграриев. У последних выдался рекордный урожай, и тот сейчас идет на экспорт, пояснил Униану старший аналитик Райффайзен Банка Аваль Михаил Ребрик. Также играет гривне на пользу жесткая монетарная политика НБУ.

Однако вскоре на смену экспортерам придут импортеры, а продажи валюты со стороны нерезидентов-инвесторов в ОВГЗ снизятся. Всё это снова повысит курс доллара в Украине.

Ранее сообщалось, что в сентябре курс доллара побьет рекорд. На курс доллара может существенно повлиять открытие рынка земли.