Эйфория на валютном рынке: эксперт рассказал, что убережет гривну от краха

Эксперт рассказал, что убережет гривну от краха / Reuters

Укрепление курса гривны связано с продажей доллара со стороны населения, которое проходит под "оптимистическое настроение поскольку уровень доверия к власти зашкаливает", подчеркнул экономист Сергей Фурса.

В этой связи многие стремятся избавится от доллара и купить гривну, пояснил он в комментарии на канале СТБ.

"Экономика работает на половину почти как психология. И если сейчас психологическая эйфория и оптимизм продолжатся возможно, что это убережет гривну от любого снижения", - добавил Фурса.

Напомним, ранее эксперты рассказали, что будет с курсом доллара в Украине.