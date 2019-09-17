Цены на дизтопливо взлетят: эксперт назвал причину нового подорожания

Ряд крупных нефтебаз будут вынуждены остановиться во избежание штрафов, подчеркнул Сергей Куюн.
Взрывы на крупном нефтеперерабатывающем заводе в Саудовской Аравии спровоцируют подорожание дизельного топлива в Украине минимум на 1,5 гривны/литр.
По мнению директора Консалтинговой группы А-95 Сергея Куюна, если до октября вопрос снабжения не решится, то можно будет ожидать дополнительного роста цен на дизельное топливо.
Эксперт считает, что для решения проблемы необходимо урегулировать ситуацию с поставками Укрзализныцей, решить проблемы на энерготаможне и перенести сроки внедрения второго этапа реформы по ужесточению контроля за оборотом нефтепродуктов минимум до конца года.
Читайте такжеУкраина рекордно нарастила импорт российского дизеля"C 1 октября вступает в силу новый этап реформы по ужесточению контроля за оборотом нефтепродуктов. Обязательной комплектации уровнемерами и счетчиками требуют нефтебазы с емкостью более 1 тыс. куб. м, то есть подавляющее большинство украинских терминалов", - написал он в Facebook.
Предварительное изучение ситуации показывает, что ряд крупных нефтебаз будут вынуждены остановиться во избежание штрафов потому что не успевают установить оборудование, подчеркнул Куюн.
"Это значит, что даже когда железная дорога через 2-3 недели довезет топливо до региона, то слить его для дальнейшего налива в бензовозы и отправки на АЗС будет некуда", - добавил эксперт.
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Напомним, ранее сообщалось о том, что на оптовом рынке Украины зафиксировано резкое подорожание дизельного топлива.