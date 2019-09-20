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Отказ от централизованного отопления: насколько выгодней и во сколько обойдется

Олег Громов

журналист

20 сентября 2019, 07:15

В Украине запустили возможность отказаться от привычного централизованного отопления и перейти на локальное отопления. Эксперты говорят - бегство украинцев от услуг государства с его непомерными тарифами может стать массовым.

Киев отопление
Украинцы могут платить за отопление принципиально меньше. Но для этого придется попотеть / Факти - ICTV

Наконец-то простые украинцы, которые живут в многоквартирных домах, дождались разрешения властей на отключение от централизованного отопления, если они того пожелают. Ведь, как известно, практически все люди, которые живут в домах с подобным видом отопления, страдают от очень высоких тарифов. А многие из них, которые не имеют никаких субсидий за пользование жилищно-коммунальными услугами, давно мечтают о переходе на локальное отопление.

Последнее, судя по деньгам, которые оплачивают жители многоквартирных домов, действительно в 4, а то в 5 дешевле центрального.

Действительно ли выгодно отказаться от централизованного отопления в пользу индивидуального, и во сколько это обойдется?

ИТП уже в законной силе

17 сентября 2019 года приобрел законную силу новый Порядок отключения потребителей от систем централизованного отопления и поставки горячей воды. Он был утвержден еще старым составом Министерства региональной политики, строительства и жилищно-коммунального хозяйства — Приказ №169 от 26 июля 2019 года. Этот документ является подзаконным актом принятого в мае текущего года закона "О жилищно-коммунальных услугах".

Что это за Порядок и каковы его основные положения? По какой процедуре жители "многоквартирок" могут отказаться от централизованного отопления, на какие виды другого (локального) могут перейти. Сколько это все может стоить? И наконец, вообще хотят ли это делать сами собственники квартир?

Теперь саму процедуру такого отключения жители наших многоквартирных домов имеют. В ней указывается, что такое решение должны принять собственники квартир в доме, и оно оформляется на общем собрании жильцов. Это могут быть как домочадцы объединений собственников многоквартирных домов (ОСМД), так те, которых обслуживают ЖЕКи. Очень важная деталь – жильцами должен быть выработан документ, каким образом они собираются дальше отапливать свой дом. Понятно дело, что это будут локальные системы отопления, и они бывают разными: в подвалах, на крышах домов и т.д.

Читайте такжеКак в Европе: сколько украинцы заплатят по новым тарифам на электроэнергиюВсе эти документы затем собственники квартир такого дома подают местным властям. Также должен быть подан проект индивидуального или локального отопления. Его помогут разработать фирмы, которые и занимаются продажей и обслуживанием таких агрегатов.

Когда все документы будут собраны, местная власть с участием компаний по централизованной подаче тепла будут осуществлять работы по его отключению. Характерно, что никакой финансовой помощи ни от государства, ни от местных властей такие собственники квартир не получат. То есть все придется делать за свой счет. И это указано в Порядке.

Отказ от централизованного отопления: сколько будет стоить

Сколько же может стоить демонтаж системы централизованного отопления, который будет проходить под контролем местных теплокомпаний? Как уверяет Главред руководитель ОСМД Флагман (г. Киев)  Владимир Степашко, на это может потребоваться незначительная сумма. Здесь особо следует сказать, что в том случае, если компании по поставке тепла задумают по причине своей вредности (особенно в домах, которые были построены до 1992 года, когда все было, в основном, государственным) полностью обрезать все батареи, то на установку новых, каждому из владельцев придется раскошелиться на 15-25 тысяч гривен:

"Затем придется монтировать новую локальную отопительную систему, которая может стоить до двух-трех сотен тысяч гривен. Может быть эти деньги, если их разделить между всеми собственниками нашего многоквартирного дома, будут небольшими. Но я уверен (судя уже сегодня по опросам), что наши люди не хотят платить и этих денег. Конечно, им очень нравится само локальное отопление, ведь платить за тепло надо будет в четыре раза меньше, чем члены моего ОСМД оплачивают сейчас. Но, как говорится, фактор нежелания платить является ключевым".

Действительно, собственники таких домов, если решат вместе ставить локальное отопление на смену централизованному, не проиграют и заплатят не так уже и много.

Читайте такжеПодорожание на 50-100%: как рынок электроэнергии отразится на платежках населенияТак, стоимость разработки проекта и документации по локальному отоплению колеблется от 2 до 25 тыс. гривен. Теперь о самих отопительных системах. Сегодня особую популярность приобрели так называемые индивидуальные тепловые пункты (ИТП). Как отмечают Главреду в одной из самых крупных компаний по продаже и установке ИТП – Опекс—их стоимость на сегодняшний день колеблется от 200 до 400 тысяч гривен. Эта система работает на электричестве (а не на дорогом газу или мазуте), что позволяет значительно экономить средства на подогреве воды для отопления квартир.

Во сколько же обойдется собственникам 300-квартирного девятиэтажного дома с восьмью подъездами установка и эксплуатация такого ИТП?

Первое, что следует сказать – на такой большой дом вполне хватит одного ИТП. Даже если оно стоит 400 тысяч гривен, то, как говорится на каждую квартиру придется в среднем всего лишь по 1300 гривен. И то, эта сумма для собственников однокомнатных квартир будет еще меньше, ведь их отапливаемая площадь гораздо меньше, чем у собственников четырехкомнатных квартир.

Сколько придется ежемесячно или ежегодно выкладывать собственникам жилья на электричество, которое будет потреблять такой ИТП? При подсчетах выясняется, что каждая квартира заплатит в месяц в среднем лишь практически символичную сумму за потребление 0,75 киловатт электроэнергии – это 50 копеек в настоящее время.

Такой ИТП достаточно быстро себя окупит.

Будут вставлять "палки в колеса"

Директор аналитическо-исследовательского центра Институт города Александр Сергиенкосчитает, что особенных проблем с переходом от централизованного  отопления к локальному не будет, местные власти и различные коммунальные службы, не будут препятствовать этому процессу.

Хотя юристы уверяют обратное. Так, как отметил управляющим партнер компании Кравец и партнеры Ростислав Кравец, такое давление будет иметь место: "Ведь и властям, и компании по подаче тепла не выгодно терять своих клиентов. Они будут тщательно изучать проекты локального отопления, находить там десятки ошибок, не соответствий различным нормам и т.д. То есть "палки в колеса" будут подкладывать этому процессу".

Читайте также"Цена скакнет": экс-министр рассказал, когда ждать подорожания газаИ судя, по вышеуказанным расчетам, которые доказывают бесспорную выгоду финансовую выгоду локального отопления перед централизованным, этого можно вполне ожидать. Да и сейчас примеров нежелания местных властей идти навстречу в этих вопросах тоже немало. Хотя, действительно, жители домов должны все заранее просчитать и, возможно, в каждом отдельно взятом случае будут свои особенности и выкладки.

По мнению Владимира Степашко, также сложно будет утвердить новый проект по локальному отоплению собственникам квартир в "хрущевках". Объясняется это тем, что в таких домах нет достаточно мест для установки различных отопительных систем, особенно в подвальных помещениях. Поэтому собственникам таких домов, скорее всего, будет отказано в их установке.

В любом случае, старт замены централизованного отопления на локальное дан. Насколько массовым будет этот процесс покажет время. Руководители ОСМД считают, что люди не будут переходить на локальное отопление. Ростислав Кравец уверен, что, наоборот, процесс такого перехода примет характер массового. "Ибо люди уже устали платить космические тарифы за отопление и горячую воду, которые фактически идут в карманы олигархов. Поэтому они будут с удовольствием это делать", - резюмирует он.

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