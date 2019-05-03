Закон о ЖКХ: зачем людей загоняют в ОСМД и как это скажется на тарифах

Новый закон не защищает права потребителей, а расширяет и без того огромные права монополистов, предоставляющих жилищно-коммунальные услуги, считают эксперты

1 мая 2019 года после двухлетней подготовки и внесения правок наконец-то вступил в действие закон О жилищно-коммунальных услугах. Власти на протяжении длительного времени всячески расхваливали этот документ, уверяя общественность в том, что он является весьма революционным.

Так вице-премьер-министр регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадий Зубко считает, что этот документ запускает рынок жилищно-коммунальных услуг, устанавливает четкие правила взаимоотношений между потребителями и поставщиками услуг. Это, по мнению высокого чиновника, дает потребителям механизм защиты своих прав.

Действительно ли это так? И что нового даст потребителям услуг действие закона О жилищно-коммунальных услугах и какие его минусы, если таковые действительно есть?

Основа основ - пеня

Основным нововведением, как считают многие эксперты, является появление, так сказать, нового института – пени за несвоевременную оплату коммунальных услуг, которая должна оговариваться в установленном договоре между потребителем и исполнителем. Законом регламентировано, что такая пеня должна быть не выше 0,01% сумы долга за каждый день просрочки.

"Сразу видно, что этот закон писался так долго по причине того, что он отнюдь не защищает права потребителей, а снова расширяет и без того огромные права наших монополистов, которые предоставляют различные жилищно-коммунальные услуги. Пеня – это в корне неверно. Ведь качество услуг будет оставаться на все том же низком уровне", - говорит в комментарии Главреду старший партнер адвокатской компании Кравец и партнеры Ростислав Кравец .

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Вообще, по мнению юриста, этот закон носит чисто декларативный характер. Чтобы такой документ заработал в полную силу, необходимо принять еще ряд нормативно-правовых подзаконных актов.

Кроме начисления пени за несвоевременную оплату за предоставленные жилищно-коммунальные услуги, закон также регламентирует внедрение в практику типовых договоров, которые позволяют совладельцам домов или отдельных потребителей выбирать ту или иную модель предоставления услуг, договариваться с компанией-управителем об их предоставлении, делегировать компании-управителю часть функций по управлению общим имуществом дома, монетизировать субсидии на предоставление жилищно-коммунальных услуг и т.д.

Попугать должников...

Кравец считает, что ничего нового в этом законе нет и все уже и так было много раз ранее проговорено. Другие юристы вовсе считают, что этот документ принимался с целью, чтобы хорошо "попугать" потребителей жилищно-коммунальных услуг – чтобы они своевременно оплачивали за них. Для этого якобы и придумана пеня.

Действительно, задолженность по оплате жилищно-коммунальных услуг в Украине растет, как говорят, астрономическими темпами. Так, по информации Госстата, по состоянию на 1 апреля 2019 года, эта цифра составляла 69,4 миллиарда гривен (за газ – 33 и за отопление – 22 миллиарда гривен).

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Законом также обуславливается, что на рынке коммунальных услуг теперь будет лишь трое игроков – потребители, управители и исполнители услуг. Последние – это компании, предоставляющие горячую и холодную воду, газ, тепло, электроэнгергию и т.д.

Потребителем может быть каждый отдельно взятый житель дома либо коллектив в лице объединения собственников многоквартирных домов (ОСМД). Вообще нужно отметить, что с 1 января 2019 года было официально задекларировано профессиональную аттестацию управителей ОСМД на соответствие квалификационным требованиям профессии "менеджер (управитель) жилого дома (группы домов)".

Цены на услуги управления не будут регулироваться на государственном уровне, и их будут определять жители вместе с управителем на этапе подписания договоров.

Загнать в ОСМД

Юрист Татьяна Монтян , которая также считает, что новый закон ничего не меняет кардинально на рынке, отмечает, что этим документом государство в очередной раз пытается загнать жителей многоквартирных домов в ОСМД:

Ничего из этого не получится. Жители так называемых неперспективных домов (старой 30-40 летней постройки) никогда не захотят основывать ОСМД, ибо понимают, что все проблемы затем они будут решать сами. Люди не готовы к такому объединению.

Отметим, что ОСМД является неким юридическим лицом, созданным для представления общих интересов совладельцев. После его создания ОСМД становится собственником неделимого имущества, вспомогательных и общих помещений, придомовой территории, крыш, подвалов и чердаков. ОСМД имеет право по заключению договоров с разными монополистами услуг – по тому же газу, воде, отоплению и т.д. Характерно, что вступив в ОСМД, совладельцы домов сами (за свои средства) решают многие проблемы, связанные с их эксплуатацией. Поэтому в ОСМД невыгодно объединяться собственникам старого жилья, где сильно изношены и амортизированы фонды – инженерная инфраструктура (особенно та, которая находится под землей), крыши домов, подвалы и т.д.

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Повлияет ли новый закон на снижение тарифов на коммунальные услуги? Однозначно нет. Ведь тарифы устанавливаются не законами, а Национальной комиссией по регулированию энергетики и коммунальных услуг.

Госпожа Монтян также считает, что некоторые пункты нового закона вообще являются довольно смешными и заранее невыполнимыми. Так, например, статья 7 2-го раздела говорит о том, что в установленном законом порядке потребитель может отключиться от системы централизованного отопления или от горячей воды. По мнению Монтян, такой потребитель по своему желанию этого сделать не может, если он входит в ОСМД или является "единоличным" - все равно право на осуществление такого деяния ему должны дать жители всего дома.

Как видно, действительно закон имеет декларативный характер и не дает ответов на многие вопросы. Возможно, все проблемы должны решиться с принятием подзаконных актов.