Курс доллара в Украине: аналитики прогнозируют рекордное падение

Курс доллара продолжит падение / Reuters

Новая неделя начнется с укрепления гривны – курс доллара, который 27 сентября внезапно улучшил свои позиции, снова снизится. Такой прогноз сделал старший аналитик Альпари Вадим Иосуб.

По его словам, курс доллара на межбанке через неделю может составить около 23,8 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 23,7/23,9 грн, передает РБК-Украина.

Курс доллара на межбанке почти непрерывно снижается с 5 сентября, напомнил Иосуб. Его падение ускорилось в начале недели - накануне и сразу после аукциона Минфина по размещению ОВГЗ.

"В начале торгов среды, 25 сентября, доллар вплотную приблизился к отметке 24 грн, затем отскочил к 24,25, но оставшиеся дни недели продолжил попытки снижения, вновь готовясь к штурму круглого уровня", - отметил Иосуб.

Стоит отметить, что за минувшую неделю курс доллара к гривне заметно снизился на всех сегментах валютного рынка на 1,2-1,7%.

Читайте такжеДоллар по 20: эксперт рассказал, что будет с курсом в УкраинеНапомним, директор департамента казначейства и финансовых учреждений ОТП Банка Антон Коваленко считает, что курс доллара достигнет своего минимума в сентябре, а потом начнет рост. По его словам, в ОТП Банке прогнозировали на конец года курс доллара на уровне 26,5-27 грн/доллар, но пересмотрели прогноз в сторону 26-26,5 грн/доллар.