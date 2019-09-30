Сегодня - последний день "жизни" монет мелких номиналов

Завтра НБУ начнет изымать монеты номиналом в 1, 2 и 5 копеек из наличного оборота. / Kolobok.ua

Уже с завтрашнего дня, 1 октября, монеты номиналом в 1, 2 и 5 копеек перестанут быть платежным средством в Украине. Об этом украинцам напомнили в Национальном банке.

Таким образом, сегодня, 30 сентября, - последний день, когда в торговых точках можно рассчитаться монетами самого маленького номинала. С 1 октября монеты в 1, 2 и 5 копеек не будут принимать во время расчетов за товары и услуги, а НБУ начнет изымать эти монеты из наличного оборота.

В то же время граждане смогут без ограничений и бесплатно обменять эти монеты на монеты и банкноты других номиналов в течение следующих трех лет:

в течение первого года с даты изъятия их из обращения – до 30 сентября 2020 года включительно – во всех отделениях украинских банков;

в течение трех лет с даты изъятия их из обращения – до 30 сентября 2022 года включительно – в Национальном банке и уполномоченных банках (Ощадбанк, ПриватБанк, Райффайзен Банк Аваль).

Также в НБУ напомнили, что начнется постепенное изъятие из обращения монет номиналом в 25 копеек. Пока что они останутся платежным средством. Но те монеты, которые попали в банки, возвращаться обратно в оборот не будут, и постепенно их будет становиться все меньше.

Напомним, 25 июня в Нацбанке Украины презентовали новую банкноту в 1 тысячу гривен - она войдет в оборот с 25 октября 2019 года. Тогда же в НБУ также сообщили, что из обращения выйдут монеты номиналом 1,2 и 5 копеек.