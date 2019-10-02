В НБУ отложили переход на счета IBAN

НБУ перенес строк перехода на счета IBAN / РБК-Украина

Национальный банк Украины отложил переход на европейский стандарт IBAN на 12 января 2020 года.

Решение было принято в связи с обращением Государственной казначейской службы для обеспечения выполнения бюджетных программ в полном объеме, сказано в пресс-службе НБУ.

"Вплоть до 12 января 2020 банки будут принимать к исполнению документы на перевод средств, в которых заполнены или пара реквизитов "Код банка" и "Счет", или счет по стандарту IBAN, а с 13 января 2020 - только счет по стандарту IBAN", - сказано в сообщении банка.

С 5 августа 2019 года банки начали открывать клиентам новые счета по стандарту IBAN, а действующие номера счетов менять в соответствии с требованиями настоящего стандарта с сохранением действующего номера аналитического учета.

Отметим, что перевод банковских счетов на новый стандарт позволит приблизить украинское платежное пространство к европейскому и будет способствовать дальнейшей модернизации системы электронных платежей.

Кроме того, переход на стандарт IBAN ускорит денежные переводы как в пределах страны, так и за границу. Также IBAN позволит проще определять плательщика и получателя средств, а также банк Украины, который их обслуживает.

Ранее стало известно, что все банки Украины переходят на IBAN: нужно ли менять банковские карты.