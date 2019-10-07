В Раде захотели обложить новым налогом обмен валюты в Украине

Обмен валют – обменники Киева и Украины – собрались обложить новым налогом / facebook.com/yan.dobronosov

Один из Слуг народа в Раде – Александр Дубинский – предложил обложить налогом обмен валюты в обменниках Киева, Днепра и остальных городов Украины.

Он считает, что стоит взимать по 1% с каждой наличной сделки с валютой – на развитие спорта в стране. Данная инициатива зафиксирована в его законопроекте о внесении соответствующих изменений в Налоговый кодекс Украины. Документ №2208 зарегистрировали в Раде 3 октября, пишет Униан.

Дубинский считает, что его инициатива будет стимулировать безналичные расчеты в валюте – как в бизнес-среде, так и среди клиентов банков.

Читайте такжеДоллар по 37 грн/$: эксперт рассказал о реальном валютном курсе на 2020 годА вот эксперты такую инициативу уже обозвали губительной для бизнеса.

"На самом деле любой подобный сбор – просто способ загнать валютный обмен в тень. Мы это уже проходили со сбором в Пенсионный фонд с покупки наличной валюты. Он приносил в бюджет в год порядка 200-300 млн грн, загоняя в тень операции населения на миллиард долларов! Выгодна эта история только операторам черного рынка, которые сильно пострадали с отменой этого сбора в 2017 году", – отметила в Facebook заместитель директора Центра экономической стратегии Мария Репко.

Она напомнила, что госбюджет-2020 итак предусматривает на развитие спорта 11 млрд грн.

Ранее эксперт пояснил, почему курс доллара попер вверх. Однако до конца года доллар вряд ли поднимется выше 26,5-26,7 грн/$, уверен эксперт.