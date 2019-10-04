"Раскол в Слуге народа": Дубинский оценил интеллектуальный уровень коллег по фракции

Александр Дубинский оценил интеллектуальный уровень коллег / facebook.com/yan.dobronosov

В пятницу, 4 октября, член парламентской фракции Слуга народа, народный депутат Украины Александр Дубинский, который ранее поскандалил с Разумковым из-за МВФ, громогласно оценил "интеллектуальный уровень" дискуссии в своей фракции.

К слову, так он ответил на выпад главы парламентской фракции "Слуги народа" Давида Арахамии о себе: "Когда Дубинский продаст все свои машины и передаст деньги в бюджет, мы сможем отказаться от МВФ".

"В принципе, теперь вам понятен интеллектуальный уровень парламентской дискуссии во фракции?, - высказался Дубинский на своей странице в Facebook.

Отметим, в комментариях люди начали активно обсуждать слова Дубинского.

"Саня нормальным людям этот уровень был понятен ещё до первого тура! А ты на что рассчитывал?)))", - высказался Романи Ковтун.

"На самом деле грустно вот это все... В жизни можно обходить стороной, дистанцироваться от тупых людей, а вот когда в одном зале и надолго... Терпения вам, Александр, еще раз терпения...", - добавила Светлана Бур.

"Как же вам тяжело. Как я вас понимаю, когда ты разговариваешь практически со стеной. Причем разговор со стеной намного удачнее чем с теперешним) человеком", - высказалась Татьяна Милициян.

"У, рановато раскол... Рановато ( Но ожидаемо. Слишком уж разные Вы с большей массой СГ", - убежден Валерий Иванович.

"Кого набрали в партию, такая и дискуссия", - подчеркнул Руслан Кулагин.

Читайте также"Как-то неприлично": Дубинский расхаживал по залу Рады с судочком и ел - видеоНапомним, ранее "слуга народа" оскандалилась из-за военных. Народная избранница от Слуги народа Галина Третьякова обвинила партию пятого президента Петра Порошенко Европейская солидарность в манипуляции общественным мнением. Такое заявление она сделала в связи с волной негодования из-за возможной отмены льгот для контрактных военных и ветеранов АТО.

По словам Треьяковой, партия Порошенко использует ветеранов и их нужды для политического буллинга. Кроме того, политсила нагло посягает на налоги украинцев, которые получают минимальные зарплаты и пенсии.

"Цель фракции ЕС одна: расшатывать ситуацию в стране, сдерживая во всякий способ экономическое развитие", - написала "слуга народа" в Facebook.