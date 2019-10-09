Очень интенсивно работал: названы оклад и надбавки Богдана

Андрей Богдан / УНИАН

Только недавно были обнародованы "черные" зарплаты народных избранников за первый рабочий месяц. Теперь стало известно, сколько и за что заплатили руководителю офиса президента Андрею Богдану.

Так, в сентябре текущего года Богдану начислили 43 183 гривны.

"Руководителю Офиса президента Украины Андрею Богдану в сентябре 2019 года начислена заработная плата в сумме 43 183 гривны", - говорится в ответе на запрос 112.ua.

При этом в указанная сумма состоит из должностного оклада в размере13 714 гривен. При этом ему начислили надбавку за выслугу лет в размере 3 702 гривен, надбавку за работу в условиях режимных ограничений – 2 742 гривны, надбавку за интенсивность труда – 8 228 гривны, а также другие выплаты – 14 795 гривен.

Также с начисленной зарплаты уплачены налоги и сборы в сумме 8 420 гривен.

Напомним, что народный депутат Украины от Слуги народа Ирина Аллахвердиева выгуляла в Верховной Раде сумку итальянского дома моды Gucci.