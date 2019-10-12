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Эксперт об открытии рынка земли: "Деньги пойдут на проедание"

12 октября 2019, 01:30

Можно лишь разово продать часть государственных земель, напомнил Виктор Скаршевский.

комбайн сельское хозяйство
Эксперт предупредил о рисках "нового земельного пузыря" / REUTERS

Утверждение украинской власти о том, что открытие рынка земли даст рост ВВП и сделает отечественную экономику динамичнее, не соответствует действительности, заявил экономический эксперт Виктор Скаршевский.

"Можно лишь разово продать часть государственных земель, они (вырученные деньги, - ред.) пойдут на проедание", - подчеркнул он в эфире канала 112 Украина.

По его мнению, базисом развития экономики может стать промышленное производство.

"На протяжении 3-4 месяцев оно только лишь сокращается", - отметил эксперт.

Он считает, что приход иностранцев на открытый рынок земли не даст толчок для развития сельского хозяйства и переработки: "Это может означать, что у нас лишь будет накручиваться новый земельный пузырь и никакого отношения к благосостоянию украинских граждан это не будет иметь".

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Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский выступил против продажи земли иностранцам.

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