Эксперт об открытии рынка земли: "Деньги пойдут на проедание"

Можно лишь разово продать часть государственных земель, напомнил Виктор Скаршевский.
Утверждение украинской власти о том, что открытие рынка земли даст рост ВВП и сделает отечественную экономику динамичнее, не соответствует действительности, заявил экономический эксперт Виктор Скаршевский.
"Можно лишь разово продать часть государственных земель, они (вырученные деньги, - ред.) пойдут на проедание", - подчеркнул он в эфире канала 112 Украина.
По его мнению, базисом развития экономики может стать промышленное производство.
"На протяжении 3-4 месяцев оно только лишь сокращается", - отметил эксперт.
Он считает, что приход иностранцев на открытый рынок земли не даст толчок для развития сельского хозяйства и переработки: "Это может означать, что у нас лишь будет накручиваться новый земельный пузырь и никакого отношения к благосостоянию украинских граждан это не будет иметь".
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Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский выступил против продажи земли иностранцам.