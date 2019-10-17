Зеленский отдал 1,17 млрд гривен: на что пошли деньги

Ремонт дороги / УНИАН

Президент Владимир Зеленский в четверг, 17 октября, подписал перераспределение 1,17 миллиарда гривен. Согласно документу, эти средства пойдут на развитие и содержание дорог общего использования.

"Президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон "О внесении изменений в Закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2019" № 149-их, который Верховная Рада приняла 2 октября 2019", - сообщили в пресс-службе главы государства.

Документ призван обеспечить эффективное использование средств, заложенных в госбюджет, и предназначенных на развитие автомобильных дорог. Так, бюджет программы "Развитие сети и содержание автомобильных дорог общего пользования государственного значения" увеличили на 1,17 миллиарда гривен.

Напомним, что ранее в Николаевской области заделали ямы на дороге старыми матрасами