"Нанотехнологии": в Николаевской области креативно "отремонтировали" дорогу

Ремонт дорог / Facebook/Сергей Савченко

В Николаевской области очень креативно подошли к борьбе с ямами на дорогах. В селе Подлесное изобрели по-настоящему "инновационный метод" борьбы за ровные дороги.

Так, жители Николаевской области заделали ясы на дороге старыми матрасами. Соответствующими фото поделился Сергей Савченко в Facebook.

Судя по внешнему виду матрасов, то их там положили достаточно давно, но исправно помогают местным автомобилистам преодолевать препятствия в виде ям на убитой дороге. На данный момент не известно, кто придумал столь креативное решение проблемы.

Местные жители шутят по этому поводу и называют такой ремонт "местными нанотехнологиями".

Напомним, что ранее и.о. главы Укравтодора Славомир Новак рассказал, во сколько обойдется ремонт дорог в Украине.