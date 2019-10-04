  1. Главная
  3. Украина

"Нанотехнологии": в Николаевской области креативно "отремонтировали" дорогу

4 октября 2019, 19:05

Местные жители залатали огромные дыры на дороге старыми матрасами.

Ремонт дорог
Ремонт дорог / Facebook/Сергей Савченко

В Николаевской области очень креативно подошли к борьбе с ямами на дорогах. В селе Подлесное изобрели по-настоящему "инновационный метод" борьбы за ровные дороги.

Так, жители Николаевской области заделали ясы на дороге старыми матрасами. Соответствующими фото поделился Сергей Савченко в Facebook.

Судя по внешнему виду матрасов, то их там положили достаточно давно, но исправно помогают местным автомобилистам преодолевать препятствия в виде ям на убитой дороге. На данный момент не известно, кто придумал столь креативное решение проблемы.

Местные жители шутят по этому поводу и называют такой ремонт "местными нанотехнологиями".

Ремонт дорог
Ремонт дорог

Напомним, что ранее и.о. главы Укравтодора Славомир Новак рассказал, во сколько обойдется ремонт дорог в Украине.

фото видео ремонт дорог Николаевская область
Сейчас вы просматриваете новость «"Нанотехнологии": в Николаевской области креативно "отремонтировали" дорогу». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

19:58
Скандал на Николаевщине: воспитатель в детсаду заклеивала детям рты скотчем
19:54
"Настроил рот на работу": "обычный глист" Ляшко внезапно "выполз на арену"
19:48
Звезда Дом-2 разгромила салон красоты из-за маникюра Видео
19:26
Гончарук назвал сроки проведения "электронной" переписи украинцев
19:16
В Киеве на выходных перекроют десятки улиц из-за марафонцев: схема движения
19:15
Великі Вуйки 2019: сюжет, актеры и эксклюзивный саундрек от ТНМК Видео
19:05
"Нанотехнологии": в Николаевской области креативно "отремонтировали" дорогу Видео
19:03
Депутаты из Слуги народа в Раде интересовались секретами вечной молодости
19:00
Топ модель по-украински 2019: смотреть онлайн 6 выпуск 3 сезон - 04-10-2019 Фото Видео
18:58
"И бомж может пойти на органы": у врача-трансплантолога нашли около миллиона долларов
18:56
Обложившего Путина трехэтажным матом грузинского журналиста вызвали на допрос Видео
18:33
"Не могу понять": Шаройко дал первое интервью после возвращения в Украину
18:15
"Ху*ло всех заставит": Сенцова "прокляли порохоботы" и гонят "Надю-2" воевать на Донбасс Видео
18:00
"Держали за руки": Пристайко рассказал, как Зеленский хотел пешком идти в Луганск Видео
17:53
"Слава Украине!": известный карикатурист превратил Путина в "бандеровца"
17:36
"Ценное чучело в собачий вольер": Пашинский ответил на подозрение ГБР Видео
17:25
В ЕС назвали дату новых газовых переговоров Видео
17:24
Диденко возглавил ЦИК: что о нем известно Видео
17:10
"400 баксов за час": копы схватили ловкую VIP-сутенершу в Одессе
16:51
Гончарук "объявил войну" бедности в Украине: подробности
16:48
"Пожалуйста, помогите": Лукашенко попросил у Зеленского поддержки Видео
16:47
"Привыкли 300% прибыли получать":в Новой почте пожаловались на кассовые аппараты
16:28
Kazka и Alexeev выступят NRJ Live Party новости компании
16:16
В РФ объяснили принцип определения цены на транзит газа через Украину Видео
16:10
"Раскол в Слуге народа": Дубинский оценил интеллектуальный уровень коллег по фракции
16:05
Тайные мечты и новая любовь: кому гороскоп на завтра обещает волнительный день
15:59
"Зелибобы, вы берега совсем не видите": "слуга народа" оскандалилась из-за военных
15:58
Дональд Трамп заявил, что продолжит давить по "делу Байдена"
15:51
"Неужели я Владимир Владимирович сказал?": Бацька оговорился, выступая с Зеленским Видео
15:41
Ален Делон после инсульта появится в кино
15:29
Украина и Беларусь подписали важные контракты на полмиллиарда долларов
15:20
Пашинский может сесть на 8 лет: ГБР объявило подозрение бывшему нардепу
15:09
"Особенные голубцы?": украинцы высмеяли цены в столовой Рады
15:09
Прослушка для НАБУ и смерть "поправок Лозового": Рада изменила УПК Видео
14:57
У Винника отреагировали на попытку сорвать концерт Видео
14:55
"Груз задавил людей": появились подробности крушения Ан-12 под Львовом Видео
14:49
"В парламенте остается только др***ть": Дубинский поскандалил с Разумковым из-за МВФ
14:43
В Беларуси помилован осужденный за шпионаж украинский журналист Шаройко
14:22
"Демарш" Украины: в ПАСЕ прошел протест против РФ – видео Видео
14:18
"Нет капитуляции": Зеленского в Житомире встретили файер-шоу Фото Видео
14:17
Знаменитый целитель-святой обещает излечить рак Заворотнюк
14:03
Крушение самолета АН-12: врач рассказал о состоянии пострадавших Видео
14:01
В Раде признали необходимость корректировки законопроекта №1210
13:57
"На Лубянке полетели пробки в потолок": в Сети оценили нового адвоката Порошенко из РФ Видео
13:56
Крушение самолета на Львовщине: стали известны имена погибших Видео
13:39
СМИ: Данилюк покинул Украину
13:34
Экстрадиция - дорогая процедура: в ГПУ отказались комментировать подозрение Порошенко
13:21
Экперт оценил последствия увеличения налоговой нагрузки на железорудные компании
13:09
ВСУ и экономика: Пристайко рассказал о "плане Б" по Донбассу
12:59
Новый обмен пленными: в Кремле назвали условие
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002- 2019, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять