Даже не 150 миллиардов: в Украине посчитали стоимость ремонта дорог

Славомир Новак уверен, что отремонтировать за 5 лет 24 тысячи километров вполне возможно / Facebook Славомир Новак

И.о. главы Укравтодора Славомир Новак рассказал, во сколько обойдется ремонт дорог в Украине.

В отчете Всемирного банка за 2017 год говорилось, что на ремонт 24 тысяч километров дорог нужно 150 миллиардов гривен. Однако, это исследование базировалось на ценах 2015 года, сказал Новак в интервью DW.

"Сразу хочу сказать, что это не 150 млрд. Будет гораздо больше. Мы сейчас это считаем. В Украине почти нет собственного производства битумов. Подрядчики 80% всех битумов импортируют из Польши, Беларуси, Турции, других стран", – заявил руководитель Укравтодора.

Чиновник добавил, что его ведомство готовит с командой президента Владимира Зеленского новую программу по ремонту дорог до 2025 года. Он уверен, что отремонтировать за 5 лет 24 тысячи километров вполне возможно.

Читайте такжеПервая платная дорога в Украине: сколько будет стоить проезд"Считаю, на 24 тысячи где-то примерно 300-350 млрд грн может быть. Мы должны быть готовы на что-то такое", – сказал глава Укравтодора.

К слову, всего в Украине около 170 тысяч километров дорог.

Напомним, ранее глава Укравтодора Славомир Новак дал прогноз по поводу того, когда в Украине качество покрытия на дорогах достигнет среднеевропейского уровня.

Как сообщал Главред, украинские дороги были признаны одними из худших в мире.