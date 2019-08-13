Даже не 150 миллиардов: в Украине посчитали стоимость ремонта дорог

13 августа 2019, 18:28

На стоимость влияет тот факт, что в Украине почти нет собственного производства битумов.

Славомир Новак
Славомир Новак уверен, что отремонтировать за 5 лет 24 тысячи километров вполне возможно / Facebook Славомир Новак

И.о. главы Укравтодора Славомир Новак рассказал, во сколько обойдется ремонт дорог в Украине.

В отчете Всемирного банка за 2017 год говорилось, что на ремонт 24 тысяч километров дорог нужно 150 миллиардов гривен. Однако, это исследование базировалось на ценах 2015 года, сказал Новак в интервью DW.

"Сразу хочу сказать, что это не 150 млрд. Будет гораздо больше. Мы сейчас это считаем. В Украине почти нет собственного производства битумов. Подрядчики 80% всех битумов импортируют из Польши, Беларуси, Турции, других стран", – заявил руководитель Укравтодора.

Чиновник добавил, что его ведомство готовит с командой президента Владимира Зеленского новую программу по ремонту дорог до 2025 года. Он уверен, что отремонтировать за 5 лет 24 тысячи километров вполне возможно.

Читайте такжеПервая платная дорога в Украине: сколько будет стоить проезд"Считаю, на 24 тысячи где-то примерно 300-350 млрд грн может быть. Мы должны быть готовы на что-то такое", – сказал глава Укравтодора.

К слову, всего в Украине около 170 тысяч километров дорог.

Напомним,  ранее глава Укравтодора Славомир Новак дал прогноз по поводу того, когда в Украине качество покрытия на дорогах достигнет среднеевропейского уровня.

Как сообщал Главред, украинские дороги были признаны одними из худших в мире.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Укравтодор ремонт дорог Славомир Новак новости Украины
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Все новости

19:06
"Укусить Украину": эколог развеял выдумку "властей Крыма" о Херсонщине
19:02
Тука рассказал, кто реально страдает от нехватки воды в аннексированном Крыму
19:00
Лига чемпионов: Динамо - Брюгге: видео-трансляция поединка (LIVE), подробности вокруг матча
18:53
"Шерше ля фам": стало известно, как ФСБ вербует украинских военных Видео
18:37
Поезд в огне: состав Херсон - Киев загорелся по пути в Николаеве - фото, видео Видео
18:28
Даже не 150 миллиардов: в Украине посчитали стоимость ремонта дорог
18:23
В Киеве температура упадет на 8 градусов: синоптик назвал дату Фото Видео
18:13
Голая Кара Делевинь украсила обложку глянца Фото
18:13
В СНБО рассказали, какие меры применят ради урегулирования ситуации на Донбассе
17:52
Эксперт объяснил, почему Украина не возобновит подачу воды в захваченный Крым
17:51
Суд разрешил допросить Порошенко на детекторе лжи - Портнов
17:50
Безсмертный пожаловался, что узнал об увольнении из СМИ
17:42
"Завали свое е@бло": Бузова ляпнула лишнего и разгневала россиян Видео
17:12
Карпаты подписали очередного легионера
17:05
Любовница бывшего Ани Лорак поведала о романе с Муратом Налчаджиоглу
17:02
Суперкубок УЕФА. Ливерпуль - Челси: где смотреть, кто судьи, прогнозы букмекеров
16:54
"Стянула штаны и трусы": Кэти Перри обвинили в сексуальном насилии Видео
16:39
Столицу накрыла самая масштабная вспышка кори за почти 30 лет
16:36
Защитник Зенита Ярослав Ракицкий считает Украину и Россию братьями
16:30
"Не нитраты": названа главная угроза арбузов Видео
16:21
Зеленский вышел из бизнеса: СМИ раскрыли подробности Видео
16:07
Богдан получил еще одну руководящую должность
16:03
Чемпионка мира по фитнес-бикини раскрыла рецепт спортивной вкусняшки
15:59
"Обдрочиться и не встать": Maruv в латексе засветилась на репетиции Танцев Фото
15:58
В СНБО рассказали, как Украина выкрутится без российского газа
15:55
Google вводит отпечаток пальца для доступа к своим сервисам
15:47
Telegram станет неуязвимым для блокировок
15:42
Зеленский уволил Безсмертного с должности переговорщика в минской ТКГ
15:37
"Спрятал между булками": известный активист погорел на взятке в 30 тысяч долларов
15:31
"Одесса - гостеприимный город": экс-футболист сборной России провел отпуск в Украине
15:30
Спортивный диетолог посоветовала, что съесть на поздний ужин Видео
15:24
Украина объявила персоной нон грата дипломата-шпиона из РФ Видео
15:10
Аквамена 2 не будет из-за Джейсона Момоа
15:03
В Киеве горел ТРЦ: люди в панике бежали из здания Фото Видео
15:01
Суд принял решение о судьбе возившего топливо для флота РФ танкера Видео
14:43
Голливудские звезды обвинили Путина в смерти Эпштейна
14:41
"Запущенная ситуация": в Кремле оценили перспективы встречи Зеленского с Путиным Видео
14:40
Украине спрогнозировали доллар дешевле 25 грн
14:17
Путин и Макрон запланировали встречу из-за Украины
14:16
Кенгуру одурели: в Австралию внезапно нагрянули снегопады - невероятное видео Видео
14:15
Тука прокомментировал "сильное загрязнение" водохранилища Донецка
14:10
"Врет, как и папа": сын Порошенко опозорился во время допроса отца Видео
14:07
Популярную соцсеть Tumblr продали за копейки после отказа от порно-контента
13:50
"Насилие, смерть, трупный запах": на Одесчине найдены убитыми двое мужчин
13:46
"Учителя физики подменил трудовик": украинцы троллят методички для школьных педагогов
13:43
Дорогой транзит газа: Киев создаст новую группу для переговоров с Москвой Видео
13:42
Госкино заплатит: Полякова снимет собственный фильм Видео
13:27
Задержание российского танкера в Херсоне: в РФ попросили Зеленского о помощи Видео
13:24
Курбан байрам: муфтий объяснил, зачем приносят в жертву животных Видео
13:08
"Три магнитофона, три кинокамеры": Укрзализныця громогласно пожаловалась на кражи в поездах
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять