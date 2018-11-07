Глава "Укравтодора" рассказал, когда в Украине появятся дороги европейского уровня

"Ремонт дороги" / УНИАН

Славомир Новак, глава госкомпании "Укравтодор" дал прогноз по поводу того, когда в Украине качество покрытия на дорогах достигнет среднеевропейского уровня.

"Я откровенный и искренний человек и не могу сказать, что через пять лет здесь все будет также как в Польше, или Германии. По расчетам Мирового банка, около 90% всех украинских дорог требуют капитального ремонта. Год от года мы будем уменьшать эти проценты", − сказал он в интервью порталу "Лига.нет".

Кроме того, по словам Новака, в первую очередь к европейским стандартам приведут дороги, соединяющие между собой областные центры.

"Наша стратегическая цель отремонтировать за 5 лет основные коридоры между областными центрами. Поэтому такие дороги как в Польше у нас появятся через 5 лет, но только между областными центрами. Что касается местных дорог, это параллельный процесс, за который отвечают местные госадминистрации", − подытожил глава "Укравтодора".

Напомним, ранее сообщалось о том, что украинские дороги были признаны одними из худших в мире.