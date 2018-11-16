В "Укравтодоре" обнаружили нарушений на 190 миллионов

190 миллионов гривен "Укравтодора" ушло не по назначению / business.ua

Государственная аудиторская служба Украины обнаружила в службах автомобильных дорог (САД) всех областей Украины массу финансовых нарушений общей суммой на 190 млн гривен.

Госаудитслужба на своем сайте в пятницу, 16 ноября, отметила, что при этом 130 млн гривен связано с нарушениями выполнения ремонтно-строительных работ.

"Больше всего нарушений выявлено контрольными мероприятиями в САД в Николаевской, Волынской, Закарпатской, Луганской, Полтавской и Львовской областях. Основной причиной допущенных нарушений является действующая система контроля качества в областных САД, которая имеет ряд недостатков", – сказано в сообщении.

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"Проведено 352 встречные сверки, исследовано более 20 млрд грн", – отметили в ведомстве.

Напомним, ранее сообщалось о том, что украинские дороги были признаны одними из худших в мире.