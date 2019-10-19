"Пугает глупость": эксперт оценил риски продажи земли иностранцам

Референдум о продаже земли сельскохозяйственного назначения нужно делать лишь среди владельцев с/х паев, заявил экономический эксперт Александр Охрименко.

Он напомнил, что уже давно сельские жители продают свои дома и огороды и для этого референдум не понадобился.

"Что касается рынка земли, то этот вопрос должны решать исключительно специалисты", - подчеркнул он в комментарии на канале 112 Украина.

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"В рынке земли украинцев пугает глупость", - отметил экономист.

Он напомнил, что в структуре аренды земли иностранцы занимают около 15%, а вопрос возможности продажи земли иностранным гражданам чересчур раздут.

"Существует опасение, что придут иностранцы и все скупят. Не всем иностранцам нужна земля. Здесь больше пугают иностранцами, а может оказаться, что их вовсе не будет", - добавил Охрименко.

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Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский выступил против продажи земли иностранцам.