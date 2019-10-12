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Рынок земли в Украине: в Слуге народа предлагают неожиданное решение

12 октября 2019, 10:03

С 1 января 2024 года рынок земли могут открыть для иностранцев.

рынок земли
Рынок земли могут открыть для иностранцев / Александр Суков, Деловая столица

Депутат от Слуги народа Николай Сольский зарегистрировал в Верховной Раде законопроект, который полностью откроет рынок земли для иностранцев с 2024 года. 

В соответствии с документом, до 1 января 2024-го не допускается приобретение юридическими лицами, бенефициарным владельцем (контроллером) которых являются иностранцы, лица без гражданства права собственности на земельные участки сельскохозяйственного назначения.

На данный момент законопроект Сольского направлен на рассмотрение комитета. 

Напомним, ранее украинское правительство утвердило проект закона о рынке земли. Так, Кабмин передал в Верховную Раду документ "О внесении изменении в некоторые законодательные акты Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения".

Читайте такжеЗемля уйдет на долги: эксперт рассказал о последствиях земельной реформыПремьер-министр Алексей Гончарук заявлял, что земельная реформа будет предусматривать возможность приобретения иностранцами земель сельскохозяйственного назначения. Однако, покупка земель иностранцами будет возможна при условии регистрации юридического лица в Украине и уплаты налогов в бюджет государства.

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