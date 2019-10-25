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НБУ вводит в оборот купюру в 1000 гривен: эксперт рассказал, что будет с ценами и курсом

25 октября 2019, 08:05

В Нацбанке утверждают, что новую банкноту в 1000 гривен подделать будет очень сложно.

Купюры в 1000 гривен вводят в обращение с 25 октября / Фото: flickr.com/National Bank Of Ukraine

С сегодняшнего дня, 25 октября, украинцы смогут подержать в руках новую купюру в 1000 гривен – это самый большой номинал из выпущенных на сегодня. Национальный банк Украины выпустил в обращение 5 миллионов банкнот номиналом в 1000 грн.

Как выглядят новые 1000 гривен

На лицевой стороне банкноты расположен портрет известного украинского академика Владимира Вернадского, на обороте - президия НАН Украины. По размеру купюра 1000 гривен превосходит остальные: 75х160 мм (в то время как размер 100 грн - 75х142 мм). Базовый цвет купюры - голубой.

Цитата, размещенная на лицевой стороне купюры гласит: "Я вірю у величне майбутнє України". Полное выражение Вернадского звучало иначе: "Я вірю у величне майбутнє України й Української академії наук...".

К слову, ранее вокруг шрифта, который используется на купюре, разразился скандал. Шрифтовой дизайнер Богдан Гдаль сообщил, что в  Нацбанке использовали пиратскую версию шрифта Bickham Script.

Купюра в 1000 гривен: улучшенная защита

В НБУ говорят, что новую банкноту подделать будет очень сложно.

"Банкнота номиналом 1000 гривен имеет больше 20 элементов защиты, которые позволяют гарантировано подтвердить ее подлинность. Она имеет как элементы защиты бумаги, так и инновационные полиграфические элементы защиты", - рассказал начальник управления организации изготовления и защиты денег Департамента денежного обращения НБУ Владимир Тищенко.

По его словам, защита гривневых банкнот не уступает уровню систем защиты ведущих валют мира.

Сколько выпустят новых банкнот в 1000 гривен

НБУ планирует ввести в обращение пока что около 5 миллионов купюр номиналом в 1000 гривен.

"Это первый выпуск. Дальше он будет осуществляться по мере поступлений заказов от банков и потребностей экономики", - сказал директор департамента денежного обращения НБУ Виктор Зайвенко.

По прогнозам регулятора, новая банкнота позволит повысить удобство расчетов для бизнеса и украинских граждан, а также поспособствует снижению расходов на инкассацию и операционных расходов.

Новые 1000 гривен: что будет с ценами и курсом

Эксперты утверждают, что новая купюра в 1000 гривен – это лишь реакция на девальвацию национальной валюты прошлых лет.

Аналитик Альпари Максим Пархоменко сравнил процессы в монетарной системе Украины с ситуацией в Восточной Европе в начале 2000-х годов, когда после кризисного периода начался рост экономики, рост инвестиций и снижение стоимости иностранной валюты.

"Наша страна имеет шанс повторить судьбу соседей. Как яркий пример можно выделить Чехию, в которой также была введена купюра в 1000 крон. На инфляцию и курс это не повлияет, а вот жизнь чёрного рынка упросит. Теперь операции будет проводить легче", - цитирует Пархоменко КП в Украине.

  • Новая купюра в 1000 гривен Фото: flickr.com/National Bank Of Ukraine Національний банк України
  • Новая купюра в 1000 гривен Фото: flickr.com/National Bank Of Ukraine Національний банк України
  • Новая купюра в 1000 гривен Фото: flickr.com/National Bank Of Ukraine Національний банк України
  • Новая купюра в 1000 гривен Фото: flickr.com/National Bank Of Ukraine Національний банк України
  • Новая купюра в 1000 гривен Фото: flickr.com/National Bank Of Ukraine Національний банк України
  • Новая купюра в 1000 гривен Фото: flickr.com/National Bank Of Ukraine Національний банк України
  • Новая купюра в 1000 гривен Фото: flickr.com/National Bank Of Ukraine Національний банк України
  • Новая купюра в 1000 гривен Фото: flickr.com/National Bank Of Ukraine Національний банк України
  • Новая купюра в 1000 гривен Фото: flickr.com/National Bank Of Ukraine Національний банк України

Напомним, ранее стало известно, что НБУ намерен выпустить монеты по 5 грн уже этой осенью. Пятигривненвые монеты заменят купюры. 

С 1 октября монеты номиналом в 1, 2 и 5 копеек перестали быть платежным средством в Украине.

НБУ новые купюры гривны новости Украины
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