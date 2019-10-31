Украина получит от НАТО 40 миллионов евро: на что пойдут деньги

Йенс Столтенберг и Владимир Зеленский / president.gov.ua

Украина получит от Североатлантического альянса финансовую помощь. Так, НАТО выделит украинской стороне 40 миллионов евро.

По словам генсека Альянса, эти деньги пойдут на кибероборону, медицинскую реабилитацию и на поддержку сферы боевого командования.

"Сегодня мы пересмотрели наш комплексный пакет помощи для Украины. Через трастовые фонды союзники по НАТО и партнеры выделили более 40 млн евро для поддержки Украины в таких сферах, как боевое командование и контроль, кибероборона, медицинская реабилитация. Это дает реальные результаты", - цитирует Столтенберга пресс-служба президента Украины.

При этом он указал, что Альянс увеличит поддержку в Черном море, а союзники НАТО продолжат проводить военные учения для украинской армии.

Также представители Украины и Альянса договорились об обновленном и консолидированном пакете проектов и практических мероприятий.

Напомним, что ранее генеральный секретарь Йенс Столтенберг обратился к странам-союзникам с просьбой увеличить военную помощь Украине.