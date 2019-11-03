Эксперт спрогнозировал новый скачок цен на газ

Осенью может повыситься цена газа для промышленности / brd24.com

В Украине 2 сегмента ценообразования на энергию, заявил экономический эксперт Александр Охрименко.

"Что касается цен на газ для промышленности, там рынок – стоимость зависит от мировых цен. Что касается цен на газ для населения, то здесь цена контролируемая", - подчеркнул он в эфире канала 112 Украина.

Эксперт считает, что в текущем году повышения платы за газ для населения быть не должно.

"Ведь руководство страны неоднократно заявляло, что в газовых хранилищах накоплено более чем достаточно газа для прохождения зимнего сезона. По логике, зачем повышать цену на газ, если он покупался по летним ценам и его более чем достаточно? С точки зрения экономики, повышения цен на газ для населения быть не должно", - отметил Охрименко.

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Вместе с тем он добавил, что осенью цены на газ растут, соответственно повышается цена для промышленности.

Как известно премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что правительство не будет вмешиваться своими административными решениями в ценообразование - в частности, это касается и энергоносителей.