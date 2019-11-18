НБУ выступил с революционной инициативой: что ждет украинцев

НБУ / РБК-Украина

Национальный банк Украины пошел на революционный шаг. Так, в главном регуляторе предложили дать украинцам возможность получить наличные из касс торговых предприятий.

"Нацбанк предлагает предоставить возможность держателям электронных платежных средств в случае необходимости получать наличные из касс предприятий торговли, общественного питания и услуг, применяющих регистраторы расчетных операций", - говорится в сообщении пресс-службы НБУ.

В регуляторе считают, что такой шаг позволит сократить сегмент теневой экономики, а также развивать безналичную сферу и повысить финансовую инклюзию украинцев.

Кроме того, в НБУ хотят урегулировать операции с наличными для перевода средств субъектами хозяйствования, которые не являются финучреждениями, но при этом имеют право предоставлять отдельные финуслуги.

Напомним, что ранее Национальный банк Украины ввел в оборот новую купюру в 1000 гривен.