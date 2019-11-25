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"Осложнили жизнь Газпрому": эксперт рассказал о последствиях исков Нафтогаза

25 ноября 2019, 02:02

Геннадий Рябцев отметил, что российскому монополисту приходится отказываться от своих планов.

Транзит газа
Транзит газа / Корреспондент

Эксперт по вопросам топливно-энергетического комплекса Геннадий Рябцев объяснил требования Российской Федерации отказаться от судебных претензий Киева обмен ан продление транзита газа. По его словам, Россия не хочет возвращать деньги, чтобы "сохранить лицо".

"Стоит отдать должное, относительно судебных исков они очень осложнили жизнь Газпрому по всему миру, потому что даже для того, чтобы выпустить облигации и затем получить соответствующие средства, у него время от времени возникают проблемы", - рассказал эксперт в комментарии Обозревателю.

При этом он напомнила, что украинская компания не намерена отказываться от своих исков, которые обязывают российский Газпром уплатить немалые суммы.

"Мы знаем, что Газпром отказывается от некоторых планов из-за того, что могут быть применены санкции по принудительной выплате долга, который предназначен согласно решению Стокгольмского арбитража", – отметил Рябцев.

В то же время, он сомневается, что Газпром выплатит суммы, которые указаны в украинских исках.

"К сожалению, пока что это только расходы украинской стороны Нафтогаза, поскольку никаких выплат с российской стороны не было. У меня большое сомнение, что Газпром выплатит какую-то сумму, даже ту, которая определена известным решением на 2,5 млрд долларов. Это означает потерять лицо, особенно с учетом того, что мы говорим Газпром и думаем про Путина, говорим Путин – думаем о Газпром", – подытожил эксперт.

Напомним, что ранее министр энергетики России Александр Новак анонсировал очередные технические консультации по транзиту газа через Украину.

Россия Газпром Нафтогаз транзит газа
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