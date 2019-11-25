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Когда курс доллара может "скакнуть": аналитики дали прогноз

25 ноября 2019, 23:55

До конца текущего года курс доллара может приблизиться к отметке в 26 грн, полагают эксперты.

Аналитики предупредили, что в Украине до конца 2019 года курс доллара может превысить отметку в 25 грн за бакс - Новости Украины
В Украине до конца 2019 года курс доллара может превысить отметку в 25 грн за бакс, предупредили аналитики / Reuters

Если в ноябре Национальный банк Украины проявит умеренную активность по сдерживанию укрепления гривны и не будет ситуативных потрясений, курс доллара будет на уровне 24 грн за один бакс.

В декабре курс доллара может "скакнуть" и до конца 2019-го оказаться на уровне около 25,5 грн за один "зеленый", пишет УНИАН со ссылкой на отчет аналитиков Райффайзен Банка Аваль.

По данным экспертов, серьезное повышение курса доллара возможно в связи с высвобождением средств с Единого казначейского счета. 

"…в отсутствие ситуативных потрясений и при умеренной активности НБУ по сдерживанию ревальвации, вероятно укрепление гривны к доллару вплоть до 24,00-24,10 грн/долл.", - спрогнозировали аналитики.

Напомним, на 26 ноября Нацбанк установил курс доллара на уровне 24,05 грн (25 ноября был 24,16 грн). Ранее Верховная Рада утвердила бюджет Украины на 2020-й, в нем курс американской валюты заложен на уровне 27 грн за бакс.

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