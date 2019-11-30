"Громадный долг": эксперт рассказал, когда ждать повышения цен на газ

Долг потребителей за коммуналку в 2019 году достиг 53 миллиардов

Цена на газ для населения в декабре, скорее всего, повышаться не будет, заявил экономический эксперт Александр Охрименко.

По его мнению, в ближайшее время цена на газ может возрасти только для промышленных предприятий.

"В Украине сложилась ситуация, когда часть населения физически не может заплатить за коммунальные услуги", - подчеркнул он в комментарии на канале 112 Украина.

Экономист также обратил внимание на то, что по официальным данным долг потребителей за коммуналку за 9 месяцев 2019 года достиг 53 миллиардов гривен.

"Долг громадный", - добавил Охрименко.

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Напомним, ранее украинцам рассказали о новых платежках за коммуналку.