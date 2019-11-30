Киевлянам пригрозили отключать электричество за долги: что известно

В Киеве у 230 домохозяйств накопилось 50 млн гривен долга / УНИАН

Глава Департамента клиентских операций ДТЭК Киевские электросети Леонид Кунин заявил о том, что жителям Киева, которые имеют долги за электроэнергию, будут отключать в домах электричество.

"Есть 230 домохозяйств, у которых 50 млн гривен долга за электричество. Мы бы хотели, чтобы жители, участвуя в эксплуатации дома, обращали внимание на наши объявления, которые мы заранее вывешиваем в подъездах, о том, что мы будем отключать от электричества", — подчеркнул он в комментарии изданию gorodkiev.com.ua.

По его словам, жителям многоэтажного дома по улице Леси Украинки, 11, из-за долга в размере почти 100 тысяч гривен, отключили лифты и освещение на лестничных пролетах, а наиболее критическая ситуация по около 20-ти домам на улицах Воздвиженской, Донца и Кожемяцкой.

Он добавил, что такая ситуация с задолженностью сложилась в связи с тем, что управляющие компании, на балансе которых находятся дома-должники, или же ОСМД не заключили с поставщиками услуг новые договора, срок которых уже истек.

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Кунин пояснил, что всего по Киеву около 230 домохозяйств, задолжавших почти 50 млн. гривен за электричество.

Напомним, ранее сообщалось о том, что киевлян ожидает значительное повышение тарифов на водоснабжение.