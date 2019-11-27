Центр Киева остался без света

Электричество пропало на нескольких центральных улицах
В центре Киева 27 ноября пропал свет.
Об этой сообщают жители столицы.
Уточняется, что электричества нет в центре украинской столицы, на Печерске, на улице Ивана Кудри и на бульваре Леси Украинки.
О причинах отключения электричества не сообщается.
Также днем электричество отключалось в сессионном зале Верховной Рады во время выступления активистов.
Как ранее сообщалось, 14-летняя школьница умерла, заряжая смартфон в ванной.
До этого в Азии 14-летнюю школьницу убила электричеством зарядка для iPhone.