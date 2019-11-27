Центр Киева остался без света

В центре Киева отключили свет / Build Portal

В центре Киева 27 ноября пропал свет.

Об этой сообщают жители столицы.

Уточняется, что электричества нет в центре украинской столицы, на Печерске, на улице Ивана Кудри и на бульваре Леси Украинки.

О причинах отключения электричества не сообщается.

Также днем электричество отключалось в сессионном зале Верховной Рады во время выступления активистов.

Как ранее сообщалось, 14-летняя школьница умерла, заряжая смартфон в ванной.

До этого в Азии 14-летнюю школьницу убила электричеством зарядка для iPhone.