Жители Киева будут платить за воду еще больше: названы цифры

Вода / УНИАН

Киевлян ожидает значительное повышение тарифов на водоснабжение. Так, Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, утвердила новые для КП Киевводоканал.

По решению НКРЭКУ, тариф для потребителей на централизованное водоснабжение установили на уровне 9,86 грн за 1 куб. м без НДС, что больше на 9,43%, чем предыдущий.

В то же время, тариф на водоотвод установлен на уровне 7,49 грн за 1 куб. м, что на 6% ниже действующего тарифа.

Кроме того, изменены тарифы для потребителей, которые являются субъектами хозяйствования в сфере водоснабжения и водоотведения. Так, для них тариф установили на уровне 3,69 грн за 1 куб. м, что на 1,9% больше предыдущего тарифа, а тариф на водоотвод – 2,41, что на 8,7% меньше предыдущего тарифа.

Как сообщал Главред, в ближайшее время Кабинет министров примет согласованное с Международным валютным фондом решение о новой "страховой" цене на газ, которая вступит в силу с 1 января 2020 года.