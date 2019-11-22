Украинцев ждет новое повышение цен на газ: стала известна причина

Стоимость газа для конечного потребителя превысит 8 тысяч гривен за тысячу кубометров

В ближайшее время Кабинет министров примет согласованное с Международным валютным фондом решение о новой "страховой" цене на газ, которая вступит в силу с 1 января 2020 года.

Новая цена будет действовать параллельно с ценой, определяемой ежемесячно, исходя из цен импорта газа и будет актуальна для населения и предприятий коммунальной тепловой энергетики.

Как пишет ukranews.com, что после изменения тарифов на распределение и транспортировку, стоимость газа для конечного потребителя по "страховой" цене не превысит показатель I квартала 2019 года – 8548 гривен.

Как пояснил министр энергетики и экологии Алексей Оржель, введение фиксированной цены газа стало возможным, поскольку Нафтогаз закупил газ летом по более низкой цене.

Читайте такжеТарифы взлетят: эксперт предупредил о новом росте цен на газ"При предложении этой (страховой. Ред.) цены у любого потребителя будет возможность отказаться от этой цены. Отказ может сыграть как в плюс, так и в минус. Если действительно будет остановка транзита, будут некоторые колебания на рынке газа, то потребитель выигрывает. А если, например мы подпишем транзитный договор — это будет фактором значительной стабилизации рынка. У нас и в Европе в ПХГ значительные объемы газа и фактор того, что транзит газа не прекратился, скорее всего, сыграет на то, что цена на газ снизится. И тогда те потребители, которые застрахованы, не выиграют от этой ситуации. Они увидят на рынке более низкую цену, но они должны оставаться на этой страховой цене, потому что это страховка рисков", — добавил Оржель.

Напомним, Кабинет министров Украины 15 ноября отменил решение предыдущего правительства № 560 от 26 июня 2019 о регулировании предельных цен на отопление в регионах Украины.