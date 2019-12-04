В Украине подорожает доставка пенсий: нардеп назвал дату

В Украине с 1 января 2020-го подорожает доставка пенсий, поделился нардеп / УНИАН

Народный депутат Алексей Гончаренко сообщил, что Кабинет министров одобрил повышение тарифов на доставку пенсий и пособий.

Кабмин утвердил постановление, которым подорожание доставки денежных выплат предусмотрено с 1 января 2020-го, написал нардеп в Telegram и опубликовал документ.

В документе говорится, что в селах и поселках тариф на доставку пенсий и пособий повышен до 2,3% от суммы выплаты, а в городах - до 1,15% от суммы.Читайте также"На три буханки хлеба, пускай подавятся": украинцев возмутило "позорное" повышение пенсий

В Украине с 1 января 2020-го подорожает доставка пенсий, поделился нардеп / Telegram-канал Алексея Гончаренко

Напомним, в Украине тарифы на доставку пенсий и пособий не менялись с 2004 года, их повышения требовала Укрпочта. Сейчас тариф на доставку денежных выплат в селах и поселках составляет 1,56% от суммы, а в городах - 0,79%.