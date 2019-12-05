Европа победила Путина и теперь будет его "доить" - эксперт

С двумя нитами Северного потока, Турецким потоком и украинской ГТС Европа позволит себе диктовать цены на рынке / Reuters

Европа переиграла Кремль по установлению газовой монополии на континенте и теперь будет пользоваться всеми преимуществами, которые извлекла из своей победы.

Такое мнение высказал известный политолог Анатолий Несмиян (Эль Мюрид), отметив, что европейцы абсолютно классически протянули время отговорками и довели дело до вынужденного согласия Кремля на украинский транзит.

"Теперь Европе ничего не грозит - сегодняшний рынок газа, особенно европейский - это рынок покупателя. Продавцы стоят в очередь. Европейцы сумели добиться главного - они сохраняют все существующие маршруты поставки газа и получили новые. Резервы по мощностям позволяют им насыщать свой рынок газом, постепенно снижая цены. По всей видимости, теперь они будут решать последнюю задачу - вопросы ценообразования", - отметил эксперт.

По его словам, следующим шагом Европа пересмотрит ценообразование, основанное на привязке цены газа к цене на нефть.

Читайте такжеЕвропа уверенно уничтожает путинский Газпром"Газовая война за европейский рынок закончится, как и любая другая - созданием новой системы балансов, которые будут опираться на два значимых фактора - избыток предложения газа и новую систему ценообразования. Европа, как победитель в этой войне, зафиксирует результат документом. Это будет, по всей видимости, какой-нибудь Четвертый энергопакет, где и будут изложены все новые принципы, на которых придется вести дела с Европой всем продавцам газа", - отметил Несмиян.

По его словам, сражения этой войны еще идут, но ее исход никакого сомнения не вызывает.

Напомним, 4 декабря президент РФ Владимир Путин внезапно пошел на попятную в вопросе транзита газа через Украину и заявил, что готов сохранить украинский транзит.

Ранее Европа обвалила до минимума цены на российский газ.