На Aliexpress появилась доставка из Украины

Укрпошта заинтересована в том, чтобы существовало представительство Алиэкспресс в Украине / Фото protoday.uz

Официальный сайт Aliexpress стал предлагать Украину в качестве страны доставки в карточках некоторых товаров. Однако пока что эта кнопка неактивна.

Сообщается, что может быть не склад популярного онлайн-маркета Aliexpress в Украине, а местный торговец и/или дилер китайского торговца, поставляющий этот товар, пишет ain.ua.

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Тем временем в компании Укрпошта, которая сотрудничает с почтой Китая по доставке товаров из китайских интернет-магазинов, считают, что опция Aliexpress доставка из Украины имеет локальный характер и работает для частных предпринимателей, которые зарегистрированы на платформе и имеют свой небольшой склад в Украине.

Кроме того, в компании добавили, что Укрпошта заинтересована в том, чтобы существовало представительство Алиэкспресс в Украине, поскольку в этом случае украинцы могли бы быстрее получать заказы.

Напомним, Министерство финансов Польши планировало ужесточить систему, которая позволяет не платить налоги на покупки в интернете за пределами Евросоюза. Речь в том числе шла и о интернет-маркете AliExpress.