"Купили на AliExpress": В Сети разгорелся скандал из-за памятника "какающему" Ярославу Мудрому в Сумах

Памятник Ярославу Мудрому установили в Сумах / Фото: smr.gov.ua

23 октября в центре Сум состоялось торжественное открытие памятника Ярославу Мудрому. Монумент расположен напротив Ильинской церкви.

Четырехметровый памятник изготовлен из бетона. Создал его скульптор Руслан Торяник. Установили его за счет неизвестных меценатов. Освятил памятник архиепископ Сумской и Ахтырский Мефодий из Православной церкви Украины.

Стоит отметить, что многим монумент не пришелся по вкусу. В Сети отпускают ироничные комментарии по поводу памятника Ярославу Мудрому и активно публикуют фотожабы.

"Такое впечатление, что Ярослав сидит на унитазе", - так оценил памятник Дмитрий Лукьянец.

"А в каком отделе Эпицентра можно и себе приобрести такой памятник Ярославу Мудрому?", - спрашивал Егор Губенко.

"Уже не первый раз удивляюсь: почему эти новые украинские памятники все "сидячие"? Хотя, как говорили настоящие комики: "Кто ж его посадит? Он же памятник!". Думаете, это какой-то злонамеренный замысел?", - заметил Сергей Шумский .

"Что стоит между идеей и ее успешной реализацией? Профессионализм. Я все думал, чего все прикопались к этому памятнику, он же памятник?) Но когда сам увидел – прозрел. Все понимаю… Человеческий фактор, бывают лаги и глюки в работе, как и у всех, как и у нас. Но это же не урну поставить... Тот, кто "белил" этот памятник понимал, что с ним будет через год? И размер, как оказалось, имеет значение", - прокомментировал Владимир Рудыка.

"Город контрастов. Памятник Ярославу Мудрому ставят на фоне вечного недостроя- любимого места самоубийц, бомжей и наркоманов. Суровая действительность. Очень показательно", - написал Maxim Edel.

"Сейчас придет Тирион Ланистер и всадит с арбалета в своего старого, который читает что-то задумчиво ...", - написал Александр Комендант.

"Памятник какающему с газеткой в руках Ярославу Мудрому в Сумах.Которого скорее всего приобрели на алиэкспрессе. Меня мозолит вопрос, что за "Байконур" у него за спиной?", - добавил Олег Соколов.

Напомним, ранее в оккупированном Донецке к годовщине смерти главаря "ДНР" Александра Захарченко установили памятник, который также вызвал шквал ироничных комментариев в Сети. Позже оккупанты решили увековечить еще и в бюстах ликвидированного экс-главаря самопровозглашенной "ДНР" Александра Захарченко.