Кредитное рабство или шанс: надо ли Украине прощаться с МВФ в 2020 году

Экономисты рассказали, куда заведет Украину крепкая "дружба" с МВФ / Телеграф

Накануне встречи лидеров "нормандской четверки" стало известно о том, что Украина договорилась с Международным валютным фондом (МВФ) о новой программе сотрудничества на три года. Фонд пообещал помощь в размере 5,5 миллиардов долларов. Транш от кредитора Украина должна получить ориентировочно в феврале 2020 года. Однако меморандум еще не подписан, и для того, чтобы старт программы все-таки состоялся, и первый транш пришел в Украину, наша страна должна выполнить еще некоторые требования Фонда.

Опрошенные Главредoм экономисты - Сергей Фурса, Олег Соскин, Тарас Загородний, Виктор Суслов и Владимир Лановой - не сошлись во мнениях, насколько выгодно Украине сотрудничество с МВФ. Одни утверждают, что кредитование Фонда помогает Украине избежать падения экономики, роста цен и дефолта, другие – что эта история все больше затягивает Украину, и происходящее сейчас является "переходом на более тяжелые "наркотики" и увеличение доз".

Однако все эксперты признают, что при нынешней экономической модели и без осуществления ряда необходимых реформ нашей стране без внешней финансовой поддержки пока что не обойтись и деньги МВФ нужны. А власть при этом не торопится предпринять все, зависящие от нее действия, чтобы Украина была в состоянии отказаться от сотрудничества с МВФ, безболезненно рассчитаться с долгами и выплатить проценты по ним.

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СЕРГЕЙ ФУРСА

инвестиционный банкир, специалист отдела продаж долговых ценных бумаг Dragon Capital

Для получения нового кредита Международного валютного фонда Украина еще должна выполнить "домашнее задание". Пока что достигнуто лишь стартовое соглашение, которое предусматривает набор "prior actions", которые должны быть выполнены нашей страной для того, чтобы мы получили транш в феврале 2020 года. Эти "prior actions" напрямую связаны с ситуацией вокруг ПриватБанка.

Важно понимать, что Украине необходимы не столько транши МВФ, сколько сам факт сотрудничества. Вопрос – не денег, а якоря, маячка, который даст сигнал всем остальным о том, что Украина – адекватна и с ней можно иметь дело. Работа с МВФ является критически важной для Украины в следующем году, поскольку на данный момент все кредиторы воспринимают факт сотрудничества с Фондом как критерий адекватности нашей страны. То есть никто не будет давать Украине в долг, если не будет работы с МВФ.

В современном мире все страны берут деньги в долг, соответственно, всем нужно иметь возможность рефинансировать долги. У Украины эта возможность критически зависит от факта сотрудничества с МВФ.

Если же по какой-то причине сотрудничество МВФ и Украины в 2020 году сорвется, то это, в первую очередь, отразится на курсе гривны. И тогда мы с огромной скоростью начнем приближаться к дефолту. Первое, что реагирует на околодефолтную, додефолтную или последефолтную ситуацию – это национальная валюта. В таких условиях происходит ее резкая девальвация. Последующими неприятностями станут падение экономики и стремительный рост цен.

К тому же, если мы говорим о сотрудничестве с МВФ, то проблема госдолга отсутствует как таковая. Поскольку на данный момент для нас уменьшается стоимость заимствований у Фонда и снижается долговая нагрузка на страну.

Поэтому, если сохранится сотрудничество с Фондом в 2020 году, то мы без проблем пройдем период выплат по долгам в следующем году. Если же Украина лишится сотрудничества с МВФ, то остро встанет проблема рефинансирования госдолга, потому как пиковый год по выплатам долгов у нас – 2020-й, и без МВФ мы его не пройдем без экономических потерь.

ОЛЕГ СОСКИН

директор Института трансформации общества, политолог и экономист

Украина вынуждена брать новые кредиты у МВФ просто для того, чтобы перекредитоваться и покрыть старые долги. Сегодня наше государство должно Фонду более 11 миллиардов долларов, и уже в следующем году нужно будет вернуть около 5 миллиардов. Как раз такую сумму МВФ и планирует нам выдать в рамках согласованной программы сотрудничества. То есть МВФ дает нам деньги, чтобы покрыть ту часть долга, которую мы должны выплатить в 2020 году.

В наступающем году проблема госдолга будет стоять очень остро - каждая вторая гривна получаемого дохода должна будет идти на обслуживание внешнего долга и выплату его "тела". То есть из предполагаемых в следующем году доходов, еще не собранных (а их ожидается около 1 триллиона гривен), "железно" 500 миллиардов гривен придется отдать, рассчитываясь по долгам.

Также не стоит забывать, что в 2019-ом не была выполнена доходная часть бюджета, то есть собрали меньше доходов, чем ожидали. И потому в следующем году придется погасить еще и недобор этого года. А это – еще около 100 миллиардов гривен. Где правительство возьмет столько денег? Это – крах, который правительство просто оттягивает его за счет новых заимствований у МВФ и помощи Евросоюза. Да и то, деньги Евросоюза – это ведь не помощь, а кредит под небольшой процент, который тоже придется вскоре возвращать.

Потому украинскому правительству никуда не деться от сотрудничества с МВФ. Хотя на месте главы НБУ, я бы "делся". Первое, что я бы сделал – отказался от новых кредитов МВФ, отдал бы ему все и послал подальше.

Украина способна рассчитаться с долгами и без Фонда, только нужно провести соответствующие денежные трансформации: снять обременительные налоги, отказаться от травли украинских бизнесменов (больших, малых и средних); полностью легализовать денежно-валютную сферу; разрешить свободный майнинг криптовалюты; снять все ограничения на конвертацию и хождение любых валют, прежде всего, криптовалюты; продать все долговые обязательства, которые накопил НБУ и запретить коммерческим банкам скупать долговые обязательства правительства. У Нацбанка на сегодняшний день больше 50% всех долговых обязательств правительства, хотя, согласно закону, он вообще не имеет права их покупать ни на первичных, ни на вторичных, ни на третичных рынках.

При существующей же экономической модели украинское правительство не сможет отказаться от кредитов МВФ и будет продолжать их выпрашивать, хотя сотрудничество с Фондом Украине не поможет – ни одной стране не помогло. Все, что мы делаем сейчас, – это просто переход на более тяжелые "наркотики" и увеличение доз.

Украине давно пора принять во внимание и изучить опыт Аргентины, у которой при ВВП в 380 миллиардов долларов, госдолг составляет 350 миллиардов долларов, и где каждые десять лет – дефолт. Мы хотим повторить этот опыт? Новый президент Аргентины нашел политическую волю и отказался от кредитов МВФ. Сумеет ли так поступить Украина – увидим.

ТАРАС ЗАГОРОДНИЙ

экономический и политический эксперт

Украина уже больше года преспокойно живет без кредитов МВФ. И я считаю, что мы можем без них обходиться и в дальнейшем.

Однако для этого необходимо провести полноценные реформы в стране: ликвидировать коррупцию, побороть контрабанду, наладить нормальную работу таможни и т.д. У нас же каждое новое правительство, которое приходит к власти, никаких нужных трансформаций в государстве не осуществляет и просто садится на потоки. После этого оно берет новые кредиты на драконовских условиях и потом за счет обеднения населения возвращает их. Если бы в Украине реально проводились реформы, и мы бы двигались к либерализации экономической политики, то никакие кредиты МВФ нам не были бы нужны.

Также к нашей зависимости от внешних заимствований приводит безобразная политика Национального банка Украины. Например, учетная ставка реально сегодня может составить 9%, а не 14-15%. Такая учетная ставка стимулировала бы кредитование и способствовала бы запуску экономики. Но НБУ предпочел выкачивать ресурсы из страны с помощью финансовых спекуляций.

Потому-то, чтобы возвращать старые долги, нам требуются новые и новые кредиты от МВФ, которые выдаются нам на драконовских условиях. К слову, еще не факт, что все те законопроекты, принятия которых требует Фонд, пройдут через парламент.

Я считаю, что сотрудничество с МВФ Украине уже давно не нужно. Мы должны выплатить все те огромные долги, которые сейчас на нас висят, и закрыть эту тему раз и навсегда. А так, нам выдаются новые кредиты под рефинансирование старых. Пиковые выплаты по долгам проходят в 2019 году. Глубоко убежден, что нам нужно вести переговоры с МВФ не о новых кредитах, а о реструктуризации старых.

ВИКТОР СУСЛОВ

заслуженный экономист Украины, бывший министр экономикиУкраины

Сотрудничество с МВФ предполагает полное согласие с его политикой, предусматривающей, что для создания эффективной экономики необходимо: провести полную приватизацию государственного сектора; рассчитывать на невидимую "руку рынка"; свести к минимуму государственное вмешательство в экономику. Главная задача государства при этом – поддержка минимального дефицита госбюджета. По сути, страна, претендующая на кредиты МВФ, должна отказаться от любых попыток проведения протекционистской политики.

Подобное положение дел выгодно лишь развитым странам, а страны, которые кредитует МВФ, должны будут превратиться в сырьевой придаток Запада. Если преимущество Украины – в большом количестве плодородных земель, значит, она должна превратиться в аграрную державу.

Нам важно это понимать, делая вывод о том, нужно ли Украине сотрудничать с МВФ. Если мы согласны, что Украина должна быть сырьевым придатком развитых стран, то, конечно, должны сотрудничать с МВФ. И раз Украина продолжает работу с Фондом, значит, согласилась с таким будущим.

Потому при вступлении в ВТО Украина согласилась на низкие пошлины при ввозе иностранных товаров – открыла свои рынки для других стран. Украина, не обладая конкурентоспособной экономикой, подписала Соглашение об ассоциации с ЕС, открыв свои рынки намного более конкурентоспособным европейским производителям. Наша страна движется к сырьевой экономике. Все это говорит о том, что у Украины нет перспектив при нынешнем типе политики. Сейчас идет рассмотрение законопроекта о рынке земли, что МВФ требовал уже давно. Земля – наш последний большой актив, благодаря которому кредиты, которые нам дают, обеспечены.

Также очевидно, что для продолжения сотрудничества с МВФ политическая линия Украины должна быть однозначно прозападной. Это в том числе значит, что многое в стране должно контролироваться правительствами других государств. Поэтому одновременно в Украине начался процесс назначения иностранных граждан на должности министров и другие ключевые посты. Именно потому наблюдательные советы, а иногда и правления "Нафтогаза", "Укрпочты", "Укрзализныци", крупных государственных банков возглавляют иностранцы, либо украинцы, которые полностью подконтрольны иностранным государствам и представителям иностранных кредиторов. Таким образом, крупнейшие государственные компании уже переданы под контроль западных структур.

Проблема выплаты государственного долга стоит остро. Без помощи МВФ Украина пока что не в силах выплачивать долги. Главной особенностью долговой политики Украины в 2019 году стало то, что кредитов МВФ мы не получали, и правительство (очевидно, после подсказки западных кураторов) пошло путем наращивания займов у частных кредиторов путем реализации ОВГЗ. В итоге, в течение года более 4 миллиардов долларов мы позаимствовали у иностранных представителей спекулятивного капитала!

Кстати, эти же фонды и раньше являлись держателями украинских облигаций. И задолженность именно перед ними была реструктуризирована в декабре 2015 года американской гражданкой Наталкой Яресько, занимавшей в то время пост министра финансов Украины: Украину заставили выпустить специальные долговые обязательства – варранты на прирост ВВП. Теперь на протяжении 20 лет Украина должна будет выплачивать 40% от прироста ВВП, если рост экономики составит более 4% в год.

Таким образом, Украину загнали в серьезную долговую ловушку – это может вылиться в платежи, исчисляемые десятками миллиардов долларов. И все это – в обмен на списание 3 миллиардов долларов! Украина, загнанная в такую долговую ловушку, полностью управляема извне. Потому суверенитет нашей страны в большой мере утрачен. В таких условиях сотрудничество с МВФ, как и вообще покорность Западу, играют ключевую роль. Если Украина попытается проводить другую политику, она будет просто разорвана кредиторами, включая известные фонды-стервятники.

ВЛАДИМИР ЛАНОВОЙ

президент Центра рыночных реформ, экс-министр экономики Украины, доктор экономических наук

Заметно, что МВФ обеспокоен способностью Украины осуществлять заимствования на внешних рынках. А период пиковых выплат по долгам, когда Украине нужно возвращать и проценты, и "тело" кредитов, выпадает на 2019-2020 годы.

Руководство Фонда прекрасно видит наш платежный и валютный баланс и понимает необходимость новых заимствований для нас. И будет предоставлять Украине новые кредиты, дабы она не провалились по внешним платежам. Ведь если мы проваливаемся, то инвесторы, даже спекулянты, от нас вообще отвернутся.

Решение МВФ о продолжении сотрудничества продиктовано адекватной оценкой способности Украины осуществлять заимствования на внешних рынках и возвращать долги. Так что мой вывод таков: Международный валютный фонд продолжит помогать Украине и смягчит свои требования, потому что без его помощи другие международные кредиторы, в первую очередь, частные иностранные кредиторы, не придут в Украину.

Хочу также напомнить, что Украина также должна обсуживать свои обязательства по госдеривативам. Вспомните, экс-министр финансов Украины Наталья Яресько добилась реструктуризации долга таким образом, что при росте экономики Украина на протяжении 20 лет должна будет платить определенный процент от объема ВВП за списание 3,8 миллиардов долларов долга.

Здесь вопрос – справится ли с этим Украина или превратится в Аргентину. Похоже, что МВФ пытается не допустить второго варианта и не позволить нам пересечь эту черту. Таким образом, пока что сотрудничество с МВФ по-прежнему остается жизненно важным для Украины. К сожалению, украинское правительство не предлагает никаких эффективных программ, которые вывели бы к погашению долга, сокращению дорогих заимствований, превращению краткосрочных долговых обязательств в долгосрочные. То есть оно не делает ничего, чтобы сократить расходную часть бюджета.

Надежда Майная