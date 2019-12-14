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Уникальное украинское предприятие продали китайцам: названа сумма сделки

14 декабря 2019, 13:56

Мотор Сич продали за 250 млн долларов.

Мотор Сич
Мотор Сич продали за 250 млн долларов / УНИАН

Акции украинской компании Мотор Сич были проданы китайским инвесторам за 250 млн долларов, заявил президент предприятия Вячеслав Богуслаев.

Он также подчеркнул, что в случае, если бы переговоры о продаже компании завершились неудачей, производство было бы остановлено.

"Я мог закрыть завод, мог сократить количество работников. Такая проблема стояла передо мной впервые. Мы решили найти инвестора. Нам подсказали, кто инвестор, мы поехали и поговорили с Китаем. Собственники акций продали их через нашу биржу и я свои акции продал", - рассказал Богуслаев Укринформу.

Он также добавил, что инвесторы из Китая уже заплатили 100 млн долларов за акции и обязались вложить в предприятие еще 150 млн долларов в следующем году.

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Мотор Сич является одним из ведущих мировых предприятий по выпуску авиадвигателей. Компания занимается разработкой и производством, ремонтом и обслуживанием авиационных газотурбинных двигателей для самолётов и вертолётов, а также промышленных газотурбинных установок. 

Напомним, ранее газета The Wall Street Journal писала, что советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон хотел убедить руководство предприятия не заключать сделку.

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