США готовят $1 млрд на энергобезопасность Европы и Украины

США планируют помочь укрепить энергетическую безопасность Украины

В США планируют принять законопроект об энергетической безопасности Европы, заявил вице-премьер-министр Дмитрий Кулеба.

В частности, законопроект предоставит около 1 миллиарда долларов США американским компаниям для построения энергетической инфраструктуры в Центральной и Восточной Европе, в том числе и в Украине, говорится в сообщении на сайте Кабмина по итогам поездки Кулебы в США.

"Это позволит диверсифицировать потоки природного газа и уменьшить зависимость от российских энергоресурсов", - подчеркивается в материале.

Кулеба также отметил стратегическую важность диверсификации энергетики в Европе. "Речь идет не только об Украине, а о стратегическом балансе во всем регионе, в частности, о влиянии России в Центральной Европе и на Западных Балканах".

Напомним, ранее Кулеба рассказал о подготовке полноценного визита Владимира Зеленского в США.