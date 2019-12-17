В 2020 году доллар может рухнуть до 21 гривны

Доллар в Украине может еще сильнее подешеветь / УНИАН

В следующем 2020 году гривна может укрепиться, курс доллара может дойти до 21 гривны за доллар.

Об этом пишут аналитики ИГ Универ, отмечая, что падение курса, вероятнее всего, будет связано с заробитчанами, которые не только официально переводят в Украину деньги в долларах, но и ввозят наличные, которые статистикой не учитываются, т.к. сумма менее 10 тысяч долларов не подлежит декларированию.

По официальной статистике, один трудовой мигрант в среднем переводил в страну 240 долларов в месяц, но реальная цифра, не учитываемая статистикой гораздо выше. Кроме того, деньги трудовых мигрантов, ввезенные в страну, не всегда трансформируются в гривну. И приток валюты не равен конвертации этой валюты в гривну.

"Общий объем денег с учетом официальных данных, которые люди привозят в страну, может превышать $30 млрд. И если считать так, то этим как раз и оправдывается и покрывается постоянный торговый дефицит Украины", - отмечает Михаил Федоров, аналитик ИГ Универ.

Читайте такжеГривна по 24 отменяется: стало известно, каким будет курс валют до конца годаСегодня трудовые мигранты стали наибольшей отраслью в украинской экономике, превзойдя также такие отрасли как сельское хозяйство и металлургия. И в этой отрасли на сегодняшний день занято наибольшее количество людей, средние доходы которых, скорее всего, больше, чем у людей, работающих в самой Украине.

"Реальные причины укрепления гривны в этом году это макроэкономическая стабилизация экономики после кризиса прошлых лет и значительное падение страхов и рисков войны. Эти факторы привели к росту экономической активности людей и снижению долларизации экономики. Все остальные факторы являются лишь производными от этих основных.

В следующем 2020 году, если не прилетит "черный лебедь", и все эти факторы продолжат работать, то гривна имеет все шансы на то, чтобы продолжить свое укрепление. И курс вполне может дойти до отметки 21 гривен за доллар", - резюмирует Федоров.

Напомним, в начале недели курс доллара рухнул на новую глубину.